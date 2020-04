Actualitzada 20/04/2020 a les 19:16

El curs escolar acabarà al juny, segons ha fet saber aquesta tarda la ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, que ha comparegut des de la sala de premsa de Govern acompanyada del ministre portaveu, Eric Jover, i del titular de Salut, Joan Martínez Benazet, per explicar la situació de l'àmbit educatiu al país arran de la Covid-19. Ester Vilarrubla ha destacat que el calendari escolar es mantindrà i que l'activitat lectiva es realitzarà com estava prevista, sigui de manera presencial o virtual, i ha puntualitzat que es conservaran la setmana de vacances a finals de maig i les estivals, ja que "l'estiu no ha de ser curs escolar i sempre podem pensar en altres fórmules, però no en l'activitat acadèmica reglada". La ministra ha explicat que a l’escola andorrana les notes dels alumnes es regiran per l'avaluació continuada i que "en principi tothom ha de passar de curs i només es quedarà a fer una permanència l'alumne que ho necessiti", sigui del sistema educatiu que sigui. Així mateix. la titular d'Educació i Ensenyament Superior ha fet saber que també es manté el calendari d'inscripcions per a les beques i el transport públic, les quals s'obriran pròximament.Ester Vilarrubla ha confirmat que la convocatòria de les Proves Oficials de Batxillerat (POB) i de les POB PRO, destinades a la Formació Professional, queden suspeses aquest any i que les notes dels alumnes es regiran per l'últimaavaluació continuada per assolir el títol de batxillerat amb la resta de condicions, sempre tenint en compte "que el curs no s'ha acabat ara" i que seguiran amb classes i treballs. En aquest sentit, la ministra ha justificat la decisió de suspendre les POB perquè "no hi ha temps ni benestar social per poder dur a terme les proves oficials" i ha detallat que les úniques persones que hauran de fer-la són els candidats lliures, ja que no compten amb avaluació continuada, els quals tenen previst fer-la al juny, tot i que encara s'ha de detallar com es desenvoluparà. Pel que fa a les proves d'accés a les universitats, la ministra ha detallat que a partir de l'1 de juny es començarà amb la preparació d'aquestes.La ministra d'Educació i Ensenyament Superior ha afirmat que el servei de cura d'escolars es posarà en marxa demà i que ja s'han rebut 100 sol·licituds de pares que necessiten fer-ne ús perquè han d'anar a treballar. Vilarrubla ha assegurat que ja s'ha contactat amb tots i que un total de 20 famílies seran les que utilitzin el servei des de demà i ha comentat que el ministeri no havia comunicat als docents el servei de guarda "perquè no era una activitat lectiva" i perquè tenen a disposició els col·laboradors educatius que han estat treballant en altres tasques i no havia de ser un problema.La ministra Vilarrubla també ha detallat durant la roda de premsa que Educació han facilitat 270 tauletes a famílies que les necessitaven per mantenir les classes des de casa i que Andorra Telecom ha donat connexió a internet a un total de 67. Pel que fa a l'aplicació B-Resolt, destinada a denunciar anònimament assetjament escolar virtual o situacions de dificultat familiar a casa, Ester Vilarrubla ha puntualitzat que s'han rebut 5 alertes.