Actualitzada 20/04/2020 a les 12:58

Redacció Andorra la Vella

La policia va detenir la setmana passada dos joves residents de 18 anys per barallar-se al carrer arrel d'una discussió. Segons exposa el balanç de detencions de la policia, un hauria colpejat l'altre a la cara amb un cop de puny, causant-li lesions a l'òrbita de l'ull dret, i el segon es va defensar donant un cop al cap amb un mosquetó, causant-li diverses erosions a la cara i al cap. Els agents van emmanillar diumenge al matí una dona i un home, residents de 33 i 35 anys respectivament, per agredir-se mútuament al seu domicili situat a la Massana. La dona presentava esgarrapades a l'avantbraç, canells i coll, i l'home les tenia a la cara i al coll. Pel que fa a la seguretat del trànsit, la setmana passada es va procedir a detenir dues persones residents, un d'ells, un home de 28 anys, va donar positiu a la prova de control de tòxics salivar, així com una taxa de 0,94 grams d'alcohol per litre de sang. L'altre home, de 26 anys, va patir un accident causant danys materials i en fer-li la prova d'alcoholèmia, va donar 1,27 grams d'alcohol per litre de sang. La matinada de divendres els agents van emmanillar un home resident de 27 anys a Escaldes-Engordany per trobar-se en possessió d'1,5 grams de cocaïna i 1,2 grams de cànnabis.