Naudi compara el PS amb Podemos en una sessió d'alta tensió al Consell

Els socialdemòcrates s’abstenen i es queden sols en la votació del text legislatiu que aborda els ERTO o la situació dels autònoms

Actualitzada 19/04/2020 a les 06:38

Eduard Piera Andorra la Vella

La votació i la tramitació de la segona llei Òmnibus va estar als antípodes de la primera, i es va aprovar amb l'abstenció del Partit Socialdemòcrata i els vots a favor de la resta del Consell General. El consens i la unitat de país que es van reflectir en aquella sessió històrica, ahir van quedar completament difuminats, amb molts retrets, alusions a Podemos i l’extrema esquerra. El debat i la votació de les 37 reserves d'esmena que va presentar el PS, i que van ser totes rebutjades, van demostrar que els grups de la majoria i el principal partit de l'oposició estan en punts que semblen irreconciliables ni en situació d’emergència nacional. Menció a part mereix el grup de terceravia, que, malgrat admetre que no era el seu projecte de llei, van votar a favor.



Una sessió de tot el dia

La maratoniana sessió, que es va iniciar a dos quarts de deu del matí, va mostrar les posicions irreconciliables entre els grups de la majoria i els socialdemòcrates. El foc es va obrir ja en la primera de les reserves d'esmena que defensava la consellera del PS Judith Salazar. El text proposat contenia un error que va ser aprofitat pel liberal Ferran Costa, que va qualificar la proposta de “nyap o bunyol”. Al seu torn, el ministre Gallardo va recordar les transaccions al PS i que aquests no havien tingut “la cintura política necessària”. Gallardo, fins i tot, va anar més enllà i va afirmar que les transaccions ofertes al PS i el resultat final de la llei “millora el que vostès proposen” en relació amb els ERTO i va afirmar que “partim de punts de vista completament oposats. Quan entenguin que els ERTO són per protegir els llocs de treball i no a les empreses igual ens començarem a entendre”, al que Salazar va dir que “de saber el canvi de criteri, hi hauria empreses que no s'hagurien endeutat per pagar les nòmines”.

Després de la pausa del matí, el conseller del PS Jordi Font va prendre la paraula visiblement enfadat i va afirmar que “empresaris n'hi ha a tots els sectors polítics, tan al nostre com al seu. I molts han creat empreses i no les han heretat” abans de defensar un paquet d'esmenes que feien referència als treballadors autònoms. La rebaixa dels lloguers va ser un dels altres punts de confrontació entre els grups; mentre que el PS defensaven que calia fer una rebaixa a tothom, tant la consellera Mònica Bonell com el ministre de Finances, Eric Jover, van replicar que “no es pot donar ajudes a qui no les necessita i no ha vist rebaixat el seu salari”, un punt que va reafirmar el cap de Govern, Xavier Espot. En aquest mateix punt, el conseller Joaquim Miró va defensa una regulació dels pactes entre propietaris i llogaters voluntari, al que el ministre Jover va replicar que les lleis “no han de contemplar declaracions d'intencions”.

La sessió de la tarda va començar amb molta tensió i en la primera rèplica de Carles Naudi, parlant per la majoria, a Roger Padreny, aquest va afirmar que la proposta del PS que volia ampliar les carències a tots els préstecs era “populisme que no es creuen ni vostès; pràcticament hauríem d'anar sense americana i amb cueta. Aviat a vostès els haurem de dir partit socialista o esquerra radical”. La tensió entre Padreny i Naudi va continuar i el conseller del PS va dir que “no m'esperava aquest discurs de la por en el dia d'avui”en relació amb les moratòries bancàries i va afirmar que “sóc fill d'un empleat de banca i conec les necessitats i com funciona el sector” al que Naudi va replicar que “jo soc nét de paleta i no per això ser fer una escala de caragol”.

Durant el debat d'altres esmenes, el ministre Jover va lamentar, que en relació amb el PS, “el diàleg amb vostès no serveix de res” quan la consellera Vela reclamava transparència. En la defensa de la llei, Pere López va lamentar-se que es demanés unitat i va afirmar que “jo el que puc oferir és diàleg, però el pensament únic més aviat em fa por”. El cap de Govern va tancar les intervencions i va dir que “el poble ens demana unitat perquè és una situació excepcional; però si només pot oferir diàleg, tindrem oportunitat per veure-ho”.

