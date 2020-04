La subhasta d'art solidària té recaptats més de 3.000 euros

Actualitzada 19/04/2020 a les 07:02

Martí Pons Andorra la Vella

La subhasta benèfica d’art contra la Covid-19 ja compta amb més de 3.000 euros en un sol dia. La iniciativa, que es va començar ahir a les 12 del migdia i a la qual es podrà participar fins dilluns a la mateixa ahora, ha comptat amb la partticipació d’una setantena de participants.

La impulsora de la subhasta, Myriam Grau, va explicar al Diari que tenien la previsió que hi hauria la participació d’una trentena d’artistes. “Abans d’iniciar la subhasta teníem controlades unes trenta persones que cedirien els seus treballs”, va explicar. Tot i això, en un sol dia es van comtabilitzar més de setana interessats, el que Grau va agrair va ser la predisposició dels artistes.

Pel que fa a les obres, les persones anònimes que estan interessades a comprar-les han provocat que hi hagi preus molt diversos. En aquests moments hi ha treballs que tenen un preu de cinc euros, i es tracta d’una còpia d’una pintura original, i la més costosa arriba als 400 euros, una pintura paisatgística. “Realment no ens esperàvem que hi hauria tanta resposta en les compres”, va relatar Grau. Amb això, en aquests moments els fons solidari ja té 3.520 euros més, tot i que aquest fons anirà en augment tenint en compte que es poden fer apostes fins demà al migdia.

Dels setanta treballs presentats, l’impulsora de la subhasta va explicar que una cinquantena han rebut diverses propostes. En el cas d’uns collarets d’or i una perla de riu de la Sílvia Fernández, amb un preu base de trenta euros, ahir a la tarda el preu s’havia duplicat. També el de la dissenyadora Sara Tapia.

Els artistes no rebran cap retribució per les seves obres i els diners aniran directament al fons solidari. Les obres s’entregaran un cop acabi el confinament.