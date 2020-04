L'esport, clau per a les persones diabètiques en el confinament

Actualitzada 19/04/2020 a les 07:03

Anna Ribas Andorra la Vella

La situació de confinament altera la rutina de qualsevol persona, sobretot pel que fa a l’activitat física i l’alimentació. Aquest fet dificulta encara més el dia a dia de les persones amb diabetis. En aquest sentit, Laia Coma, preparadora física especialista en desordres metabòlics, apuntava que “si estem confinats mengem pitjor, sigui per ansietat o per avorriment, i això fa que entrem en un cercle viciós que les persones amb diabetis han de controlar molt. L’opció fàcil a l’hora de menjar sempre són els precuinats però acostumen a tenir molts sucres i sal, és per això que ens hem d’esforçar a cuinar i a mantenir una dieta equilibrada”. Així mateix, comentava que “el confinament fa que augmenti el sedentarisme i, sense esport, és més difícil controlar els nivells de glucosa, es perd mobilitat i fa mal el cos”. És per això que Coma recomanava que es facin estiraments, exercicis de musculació o que es camini (durant l’hora del passeig o dins de casa).

En la diabetis, remarcava que “s’accentua la necessitat de fer esport per la regulació del sucre a la sang”. En aquesta línia, precisava que en la diabetis tipus dos, “el cos produeix insulina però té la incapacitat de captar-la, i l’esport fa que el múscul es torni més receptiu a la insulina i que, per tant, hi hagi una millor regulació en els controls del nivell de glucosa a la sang”. Pel que fa a la de tipus 1, precisava que, tot i que el cos no genera insulina, “l’esport ajudarà a regular el sucre a la sang”. En el cas de les persones afectades per la diabetis tipus 1, però, sempre s’haurà de prendre unes consideracions prèvies a la pràctica de l’exercici. L’especialista indicava que “és molt important que es facin un control glucèmic mitja hora abans i que si estan baixos, mengin una mica, si després continuen estant baixos s’ha de postposar l’activitat per evitar hipoglucèmies. En el cas que hi hagi hiperglucèmia, l’activitat no pot ser molt llarga ni d’una intensitat elevada i s’ha de vigilar el sucre”.