Espanya estendrà l'estat de l'alarma fins al 9 de maig i deixarà sortir els menors

La Generalitat anuncia un pla propi per permetre que nens i adolescents ho puguin fer en 8 o 10 dies

Actualitzada 19/04/2020 a les 06:36

Agències Andorra la Vella

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va anunciar ahir que traslladarà avui als presidents autonòmics la voluntat d’estendre l’estat d’alarma fins el 9 de maig inclòs, i l’alleujament del confinament en els menors, que podran sortir al carrer a partir del 27 d’abril. En compareixença de premsa, Sánchez va explicar que la fase de desescalada començarà a partir del 10 de maig i serà cautelosa i progressiva. “Podrem donar una resposta diferenciada i asimètrica però no ha de ser una comunitat autònoma ni una província, serà per territoris”, va dir.

L’ampliació de l’estat d’alarma ha de ser aprovada el dimarts en consell de ministres i debatuda, previsiblement dimecres, en un ple al Congrés dels Diputats.

Sobre la sortida al carrer dels nens, el cap de l’executiu va comentar que s’està ultimant la mesura i que es tractarà amb el comitè científic, encara que el rang d’edat està per decidir. El “punt de referència” i de partida serà el que marca la Llei de salut pública, que segons ha indicat fixa el sostre dels 12 anys.

El president no va voler concretar com es farà aquest “alleugeriment” del confinament en els menors, ja que caldrà fer-ho sota l’empara del comitè d’experts i després de consulta amb les comunitats autònomes. No obstant, va assegurar que després de consultar amb els experts, la mesura anunciada no suposa un risc, de manera que “progressivament s’aniran prenent altres”.

Hores abans, el govern de la Generalitat de Catalunya va anunciar perquè els nens puguin sortir de casa d’aquí 8-10 dies, si continua l’evolució positiva dels casos. És el temps prudencial per esperar que no hi hagi rebrot del virus. S’estudia que sigui una sortida limitada en el temps i per franges horàries. Els nens i nenes, a partir de tres anys, hauran de sortir amb mascaretes i mantenir la distància de seguretat de 2 metres amb les persones al carrer. També s’estudia que els germans puguin fer la sortida plegats.

Pel que fa a les dades epidemiològiques a Catalunya, el total de casos registrats amb tests de PCR han superat els 40.000 infectats. El total de morts frega els 8.000. Per contra, s’han registrat més de 19.000 casos que han superat la malaltia.

A la resta de l’Estat espanyol, el govern de Sánchez ahir va comptabilitzar més de 190.000 casos i poc més de 20.000 morts. Pel que fa al nombre de persones curades, Espanya ahir en tenia un total de 74.662.