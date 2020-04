El salari mitjà del gener va ser de 2.105 euros

La Construcció i l’Agricultura van ser els dos sectors amb l’augment més gran de treballadors i de massa salarial

El salari mitjà total declarat a la CASS el mes de gener va ser de 2.105,68 euros, un augment del 2,6 per cent respecte al mes de gener de l’any 2019. El servei d’estadística ha fet públic que el nombre de treballadors i els salaris van anar en augment abans de l’arribada del coronavirus, respecte a l’any anterior, fet que va suposar que la massa salarial total del mes de gener del 2020 fos de més de 90 milions d’euros.

Al Princpat es van registrar un total de 43.196 persones assalariades el mes de gener, una dada que va representar una variació positiva del 2,5 per cent respecte al mateix mes del 2019, amb un registre de 42.128 treballadors.

Els sectors que més van veure un creixement de treballadors van ser la Construcció amb el 7,6%, seguit de l’Agricultura, caça i silvicultura amb el 6,6%. En tercer lloc es va posicionar amb una variació positiva del 5,5%, el sector relacionat amb “Altres activitats socials i serveis personals”. Per contra, no tots els sectors professionals van registrar unes xifres positives. En aquest sentit, les variacions negatives més destacables van ser per als àmbits relacionats amb el Sistema financer amb el 1,4% menys respecte al 2019; Llars que ocupen personal domèstic, amb un 1,1% també Educació, que va comptar amb una diferència del 0,9%.

Pel que fa a la massa salarial total del mes de gener del 2020 va ser de 90.956.761 milions d’euros, una variació del 5,2% respecte al mateix mes de l’any anterior, que va registrar 86.494.181 euros. Aquest mes, els sectors que van presentar les variacions positives més remarcables van ser: Agricultura, ramaderia, caça i silvicultura amb un 14,8%; Construcció amb un 12,2%, i Transports i comunicacions amb un 11,7%. En canvi, la variació negativa va ser per a Producció i distribució d'energia elèctrica, gas i aigua amb un 4,8% i Llars que ocupen personal domèstic amb un 0,2%.

Quant a la mitjana d’assalariats, d’acord amb les dades al llarg dels darrers 12 mesos, van ser 39.744 persones, un 2,1% més respecte a les dades del mateix període anterior. Els sectors en els quals més van incrementar els assalariats van ser en la Construcció amb el 8,6%, seguit de les Activitats immobiliàries i serveis empresarials amb el 5,1%. Per contra, els sectors en què més van disminuir són també el Sistema financer amb el 4,7%; Agricultura, ramaderia, caça i silvicultura, l’1,7%, i Llars que ocupen personal domèstic amb un 1,3%.