El Govern té registrats 598 acomiadaments

Actualitzada 19/04/2020 a les 06:24

EL SESRVEI DE GUARDA REP QUARANTA SOL·LICITUDS EN 24 HORES

El cap de Govern, Xavier Espot, va explicar en roda de premsa que han rebut una quarantena de sol·licituds de famílies que volen beneficiar-se del nou servei de guarda que s’habilitarà a partir de dilluns, per fer front a les necessitats d’aquells nuclis familiars amb infants a partir de tres anys que no puguin ser atesos a causa de la reincorporació als llocs de treball. En aquest sentit, el cap de Govern va informar que cal valorar si totes les demandes presentades estan justificades, al·legant que han rebut sol·licituds de persones que el dilluns no tornaran a treballar.

També el cap de Govern va assegurar que les normes de seguretat i de protecció expressades per les autoritats sanitàries estan assegurades tan per als infants com també per a les persones que se’n faran càrrec. A més, Espot va recordar que el personal docent no ha deixat de treballar, ja que ho han fet a distància, i que hi podrien haver moviments dins l’adminsitració públicació, per atorgar noves funcions en el treball.

El registre iniciat pel Govern per comptabilitzar les persones acomiadades suma ja 598. El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, en roda de premsa ahir al vespre va informar que del total, 176 han estat persones que tenien contracte indefinit i la resta, 262, tenien a veure amb els contractes de temporada. També el cap de Govern, Xavier Espot, va informar que les 6.000 baixes a la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS), no totes tenien a veure amb acomiadaments i que aquesta dada no s’allunya de la realitat de l’any 2019 al final de la temporada d’hivern.A la roda premsa, que va servir per explicar les deu hores de sessió de Consell General i detallar les mesures que s'inclouen en la nova llei que està prevista que entri en vigor a partir de l’1 de maig, no es va fer referència a un dels punts més polèmics relacionats amb les ajudes que tindran les empreses que hagin complert amb els requisits de la primera llei òmnibus o no. Tot i això de la nova llei òmnibus, Espot va remarcar que “té com a objectius preservar al màxim els llocs de treball i protegir el teixit productiu i les persones que treballen a compte propi en uns moments en què el país viu una situació extraordinària”.En aquest sentit, el ministre Gallardo, va detallar les mesures que es van definir per a assalariats, autònoms i empresaris en matèria laboral, de seguretat social, d’arrendaments i crèdit bancari, financera, fiscal i tributària.En la roda de premsa tant el cap de Govern com el ministre d’Economia van incidir en la necessitat d’ajudar les persones que treballen per compte propi. D’aquesta manera, la nova llei preveu que els autònoms que es trobin en les franges de cotització d'entre el 50 per cent i el 100 per cent percebran una ajuda del salari mínim, és a dir, de 1.083 euros, mentre tinguin l'activitat suspesa. A més, van informar de la incorporació d’una altra ajuda de 541 per a aquelles persones que cotitzin el 25 per cent. En ambdós casos, l’executiu va assegurar que les prestacions econòmiques es podrien perllongar un cop s’hagi reactivat l’activitat si es considera oportú per part del Govern.A més a més, igual que els assalariats, en cas d’haver d’agafar la baixa per infecció de la Covid-19 o per ser un contacte amb un positiu, estarà garantit el 66 per cent del salari des del primer dia en cas de ser treballador de l’àmbit general.També el ministre Gallardo va informar que aquelles persones que disposin d’un pla de pensions privat podran disposar d’un total de 1.083 euros en cas que sigui necessari. A més, en cas de suspendre l’activitat, el Govern assumirà el pagament de la cotització de la branca general del 10 per cent.Una altra de les novetats que es va explicar en la compareixença als mitjans del cap de Govern i del ministre de la Presidència, Economia i Empresa que tindrà incidència als autònoms i els treballadors que hagin estat acomiadats, tinguin suspès el contracte laboral o una reducció de jornada , és que podran gaudir de la carència dels préstecs hipotecaris i també per la compra d'un vehicle, a part d’una reducció del 20 per cent en el lloguer de l’habitatge. A més, també hi haurà una carència total en cas que la quota en els subministraments bàsics siguin iguals o superiors al 30 per cent dels ingressos de la unitat familiar.Un canvi significatiu és que les famílies que tinguin un fill o una persona amb discapacitat a càrrec passaran a tenir una retribució del salari mínim, a diferència del primer paquet de mesures, en què es garantia la totalitat del salari de la persona cuidadora.Amb l’entrada en vigor del segon paquet de mesures, també hi haurà una afectació a favor de les empreses. En aquest sentit, a diferència de la primera llei òmnibus, mentre duri el decret de suspensió econòmica, les empreses es beneficiaran d’un vuitanta per cent de descompte en el pagament del lloguer del local comercial en cas que el negoci estigui en funcionament. Aquells que hagin tancat la seva activitat o estigui en règim de guàrdia es beneficiaran d’un 100 per cent de descompte.Un cop aquesta suspensió s’aixequi, el teixit empresarial es beneficiarà d’un descompte del 50 per cent el primer mes o fracció a partir de l’obertura, d’un 80 per cent el primer mes i un 40 per cent el segon en cas d’estar en règim de guàrdia. Finalment, en cas que el negoci hagi estat tancat, l’empresari es beneficiarà d’un descompte total el primer mes, del 50 per cent el segon mes i del 25 per cent el tercer mes.El ministre d’Economia també va informar que el Govern finançarà la part patronal de la cotització a la CASS, el 15, 5 per cent, als assalariats que hagin deixat de treballar per la situació d’emergència sanitària amb caràcter retroactiu.Respecte a aquest segon paquet de mesures, que va ser aprovat per la majoria i amb l’abstenció del Partit Socialdemòcrata, Espot va remarcar que malgrat les discrepàncies en el Consell General, “la voluntat de diàleg no s’ha trencat” i va apel·lar a la responsabilitat de la societat.