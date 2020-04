Argentina deixa abandonats els 2.000 temporers que estan a Andorra

Actualitzada 19/04/2020 a les 06:34

LES XARXES BULLEN

La indignació és la nota dominant entre els argentins. L’Erika comenta: “A l’abril no hi ha vols de repatriació programats des de Madrid, i AA està venent passatges d’anada a partir de juny a preus de bogeria .. no puc entendre les ganes de lucrar-se davant la desgràcia”. I és que el preu de 600 euros només per l’anada és considerat pels temporer abusius, sobretot davant la situació d’emergència a nivell mundial.

Ezequiel ho té clar: “Per a les autoritats som potencials contagiadors. Així ens veuen·. Roberto se sent desesperat i remarca que ·estic a Andorra i m’estic quedant sense guita per a l’allotjament, però tinc família a França que em pot allotjar, hi ha alguna manera que pugui aconseguir algun tipus de permís per desplaçar-me fins alla?

L’Erika afegeix que “fa dos minuts KLM ens informa que cancel·la vols fins al juliol i Air France fins al juny, ens han reprogramat per a l’1 de juny. És desesperant però hi ha d'haver algú o alguna cosa que ens ajudi, que faci que ens escoltin... no poden deixar-nos a la nostra sort dos mesos!”. María Estela avisa als seus: “El consolat no et dóna ajuda econòmica, tret que siguis indigent, et pregunten si tens a algú a Argentina que t’ajudi, la Creu Roja o Caritás et poden donar un cop de mà, sort”.

Com aquestes hi ha mil històries. Gent que va venir a treballar perquè no ho poden fer al seu país i ara no existeixen per als seus governants. L’esperança és que al maig els vols siguin cap a Europa. Això pensen els argentins, conscients que aguantar fins al juny és una proesa, però més enllà seria un miracle. De moment han estat els comuns i les empreses les que s’han mogut per ajudar els temporers, però quan arribi el juny les mostres de solidaritat probablement hagin decaigut.

Els temporers argentins estan que trinen, desesperats, sense respostes i, el que és pitjor, se senten abandonats pel seu govern i sense saber quan podran tornar al seu país. Van venir a treballar, a guanyar-se la vida i fer guardiola per als propers mesos, i marxaran en la més estricta misèria, havent gastat els ingressos guanyats durant la temporada d’hivern. Molts d’ells ja estan sense diners, la majoria es queden sense el pis que havien llogat, i omplen les xarxes amb les seves queixes sense resposta del govern d’Alberto Fernández, per a qui sembla que els seus compatriotes que es troben a Europa estan infectats, i no es mereixen el retorn, encara que darrere de tot es troba el precari sistema sanitari d’un país sotmés a la corruptela dels seus dirigents, que es veu incapaç d’atendre una allau de persones afectades pel coronavirus. Davant aquest dilema, l’executiu argentí deu pensar que els temporers estaran millor a Europa, o això és el que expressen aquests treballadors dispersats per diferents països, principalment Espanya, Itàlia i Andorra.Els 2.000 temporers tenien esperances de retornar aquest mes. Alguns havien comprat bitllets amb Air France o Iberia, però els avions volen buits a Buenos Aires per recollir els seus nacionals perquè Fernández va prohibir l’entrada dels aparells amb passatge. Només es pot volar amb Aerolíneas Argentinas, a preus desorbitats, segons denuncien els treballadors, molts dels quals ja han perdut bitllets i diners amb vols cancel·lats.Però el Govern argentí no té cap intenció de repatriar-los. Alemenys de moment, i per a Andorra això suposa un greu problema afegit ja que s’haurà de fer càrrec d’un gruix important de persones sense assistència sanitària, allotjament i gairebé sense recursos per poder subsistir.La impotència i desesperació és patent després que el Govern peronista va habilitar divendres un cronograma de 18 vols a diferents llocs del món per portar en els pròxims dies uns 3.000 argentins que es troben encallats en diferents països per la pandèmia, i encara queden més de 9.000 persones per repatriar.Segons va informar divendres, la cancelleria es va coordinar amb els ministeris de Transport, Interior, Salut, Defensa i Seguretat, per al retorn d’uns 3.000 argentins. Es tracta d’un cronograma de vol pautat fins al 26 d’abril.La major part dels vols són d’Aerolíneas Argentinas tot i que també estan programades altres línies aèries i humanitàries de la Força Aèria. Les destinacions elegides per repatriar argentins són els Estats Units, Austràlia, Perú, Cuba, Equador, Costa Rica, Hondures, Panamà, Mèxic, el Brasil i Guatemala.No està previst ara com ara la repatriació d’argentins atrapats a Europa. De fet, el canceller Felipe Solá va dir davant els diputats de la Comissió de Relacions Exteriors que Madrid i Roma són llocs que “espanten” a les autoritats pel focus d’infecció de la Covid-19. Els argentins que tornin al país hauran de complir una quarantena obligatòria. En els vols programats ara com ara es dona prioritat als malalts crònics, embarassades i majors de 60 anys.L’oposició tampoc sembla interessada, únicament ha reclamat el retorn de metges i sanitaris per impedir l’arribada de metges cubans. La setmana passada la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, va recordar al Govern argentí l’obligatorietat dels estats de repatriar els seus nacionals, 2.000 d’ells a Andorra, que volen tornar.