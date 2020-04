“Aquests 2 o 3 mesos que estarem sense treballar seran nefastos”

El nou president de l’aiva creu que les afectacions pel coronavirus seran importants, però aposta pel vehicle elèctric com a motor per tornar a reactivar el sector

Òscar Serrano Andorra la Vella

‘Associació d’Importadors de Vehicles d’Andorra (AIVA) va fer fa unes setmanes un canvi en la seva direcció, que ja no està en mans de Xavier Calvís. Per votació dels associats, el nou representant dels venedors de vehicles del Principat és Carles Sansa, que estima que el sector patirà una forta caiguda en els pròxims mesos arran de la crisi econòmica provocada per l’alerta sanitària del coronavirus.



Com afectarà el coronavirus al sector de l’automòbil?

Per aquest tipus de negoci, la situació és complicada. Un vehicle és un producte que generalment pots deixar de banda en un moment de dificultat econòmica. Creiem que les vendes de necessitat es recuperaran més o menys ràpid en els pròxims mesos, però on potser sí que patirem més és en la venda de vehicles d’oci o amb aquelles persones que dubtaven entre renovar-se el cotxe o no.



Les últimes dades que va publicar el Govern parlaven del pitjor mes de gener en els últims tres anys. La Covid-19 pot acabar amb el que resta d’any?

Podria ser. La veritat és que a nivell de negoci, veníem d’anys molt complicats. El 2019 va ser un any dolent, percentualment va ser pitjor que el 2018. Aquest curs encara el vam començar pitjor. Al febrer, l’activitat econòmica va començar a repuntar i la feina va començar a pujar, però de cop va arribar l’alerta sanitària i ens vam veure obligats a tancar. Aquests dos o tres mesos que estarem sense treballar seran nefastos. No només a nivell de vendes, sinó també de servei de postvenda, que s’ha convertit en una part important dels nostres ingressos. Ara tot dependrà de quin és el grau de recuperació que podem arribar a assolir al país.



Des de l’AIVA es prepara algun tipus d’iniciativa per estimular el teixit comercial del sector?

De manera global, com a associació, no hi ha res previst. El que sí que és cert és que els concessionaris hauran de promocionar la venda de vehicles amb ofertes perquè quan l’economia comenci a recuperar-se, probablement estarem al tercer trimestre, quan es presenten els cotxes de l’any vinent, i hi haurà el risc de quedar-se amb un excés d’estoc obsolet.



El cotxe elèctric pot ser un dels motors per reactivar l’economia del país?

Totalment, els vehicles amb motor elèctric i els híbrids són el futur a curt termini i crec que el Govern està fent molt bona feina a l’incentivar-ne la compra. Sobretot els que estan destinats a viatges curts i mitjans, els que es diuen que són de mobilitat interna que, al final, són la majoria.



Tot i això, el nombre de matriculacions de vehicles elèctrics no deixa de ser minoritari.

És perquè el mercat està atomitzat. Hi ha una saturació de marques, models i configuracions de cotxes i això provoca que el client no acaba de saber exactament el que vol. S’ha creat un grau d’incertesa tan important que es ralentitza la presa de decisions de l’usuari. Hi ha tantes opcions que el pastís es reparteix molt i és difícil trobar que alguna configuració despunti.



El desconeixement del vehicle elèctric també influeix?

Que sigui relativament nou i la gent no ho conegui és un dels motius, sí. També s’hi hauria de donar més incentius fiscals perquè és evident que per tecnologia i complexitat de l’eina, el cotxe elèctric és més car que un de dièsel o benzina.”



Fa poc més d’un mes es va modificar la taxa dels vehicles. Això dona una empenta a la compra de vehicles nous poc contaminants?

Sí. Aquest tipus d’aranzels que són proporcionals a la contaminació del vehicle són positius perquè tot s’encamina a primar els vehicles eficients. Al final, l’usuari que té un vehicle antic pot decidir renovar-se el cotxe per les reparacions, ja que cada vegada la despesa és més gran.



El preu dels combustibles afecta la venda de vehicles?

Sí, evidentment! De fet, aquest és el naixement de la gran demanda històrica del gasoil. És un cotxe més rudimentari, però és més barat i bona part de la població apostava per aquest punt a l’hora de renovar-se’l. Tot i això, la diferència cada vegada és menor i menys important, així que la benzina, que abans era el que era dolent, sembla que ja no és tan dolenta.



Com influeix la capacitat d’accedir al crèdit en el tipus de compra dels vehicles?

Depèn molt del tipus de cotxe i de comprador. Quan el vehicle és d’alta gama i té un cost elevat, el client té menys necessitat d’apostar pel finançament. Tot i això, és cert que arran de la crisi econòmica ha crescut un gruix de persones que no han pogut estalviar com per comprar un vehicle al comptat. Per aquest tipus de perfil juvenil amb menys poder adquisitiu, el finançament té molt més sentit. En dades generals, el finançament en volum de vehicles està al 50%. El que sí que hem notat els últims anys és l’arribada dels youtubers, que venen amb diners. En aquests casos, però, s’ha notat en l’adquisició de marques de luxe.