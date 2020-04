El ministre Joan Martínez Benazet ha explicat que aquest matí ha visitat els sanitaris cubans a l'hotel on es troben allotjats per agrair-los la tasca que estan realitzant al país

Salut només registra vuit casos nous per coronavirus

Actualitzada 18/04/2020 a les 14:13

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha detallat aquest migdia que en les darreres 24 hores la xifra total de persones afectades per coronavirus al país ha passat de 696 a 704, fet que representa un increment únicament de vuit casos. El ministre ha explicat durant la roda de premsa que actualment hi ha 464 infectats, 6 menys que ahir, mentre que s'han curat 205 persones, 10 d'ells residents d'El Cedre i de Salita, i que el nombre de defuncions segueix en 35 víctimes. La xifra de pacients ingressats a l'hospital també ha davallat i ara n'hi ha 36, tot i que la Unitat de Cures Intensives té 19 malalts, un més que la jornada anterior, dels quals 14 segueixen amb ventilació mecànica.

Martínez Benazet ha explicat que aquest matí ha visitat els sanitaris cubans a l'hotel on es troben allotjats a Escaldes-Engordany per agrair-los la feina que estan fent per al país durant la crisi i ha destacat la professionalitat d'aquests. El ministre ha comentat que ha estat una trobada en la qual s'ha emocionat perquè molts li han explicat experiències viscudes, ja que alguns han estat recentment treballant a Sierra Leone per ajudar a combatre l'Ebola.