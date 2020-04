Actualitzada 18/04/2020 a les 07:31

ESPOT RECORDA LA SINGULARITAT D'ANDORRA FORA DE L'ESPAI SCHENGEN

El cap de Govern, Xavier Espot, va valorar ahir la singularitat d’Andorra malgrat estar fora de l’Espai Schengen. En aquest sentit, el cap de Govern va assegurar que, a causa de les relacions de bon veinatge amb Espanya i França, “en el moment que qualsevol dels dos estats aixequin les mesures de confinament” els nacionals i residents andorrans podran desplaçar-se d’un país a l’altre malgrat que Andorra no pertanyi dins d’aquest espai. De fet, fa unes setmanes la cancellera alemanya, Angela Merkel, ja va reconèixer que Andorra és un dels països amb els quals caldria fer algunes excepcions arran del tancament de les fronteres a tota la UE per evitar un contagi més gran de la Covid-19.

Així mateix, Espot va reivindicar que les fronteres del Principat “mai han estat tancades” i va desaconsellar a la ciutadania viatjar a l’exterior, tot i que de fet aquesta pràctica està restringida als transports de mercaderies per les mesures de confinament tant de França com Espanya.

Amb relació a la mobilitat interna, el ministre portaveu, Eric Jover, va assegurar dijous passat, aprofitant el primer dia “d’excepcions al confinament”, que la circulació de vehicles al Principat es va reduir en un 78% en comparació amb un dia normal. Pel que fa a la frontera hispanoandorrana, la davallada va estar del 91% i a la francesa d’un 98%. Així doncs, Jover va valorar les dades com un bon indicador que s’estan seguint les recomanacions sense la necessitat de decretar l’estat d’alarma.

En l’horitzó de fases que preveu el Govern per recuperar la normalitat, la reobertura dels centres escolars no es podrà dur a terme “en la millor de les circumstàncies” abans de l’1 de juny, tal com va assegurar ahir al vespre el cap de Govern, Xavier Espot, en una compareixença conjunta amb el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo.Aquest escenari, però, a hores d’ara, és una incògnita que dependrà de les dades epidemiològiques. En aquest sentit, cal recordar que va haver-hi fins a tres casos positius diagnosticats entre els professors de l'Escola andorrana de Batxillerat de la Margineda, raó per la qual des de l’executiu es vol actuar amb la màxima prudència possible. Així doncs, la decisió de retornar a les aules, com a la resta d’activitats laborals que el Govern pretén posar en marxa, no es prendrà “sense el vistiplau de les autoritats sanitàries”.Amb tot, la decisió que adoptarà el Ministeri d’Educació i Ensenyament en relació amb el curs escolar encara continua a l’aire. Per aquest motiu, Espot va avançar que durant la propera setmana hi haurà una compareixença monogràfica de la responsable de la cartera, Ester Vilarrubla, en la qual es detallarà si s’aposta per comprimir els continguts i d’aquesta manera allargar el curs durant l’estiu o si pel contrari s’advoca per decretar un aprovat general a tots els estudiants, excepte per a aquells que “de forma justificada” sigui convenient repetir el curs.En aquesta línia, dimecres passat el ministre portaveu, Eric Jover, ja va aclarir que les qüestions acadèmiques són potestat de cada model educatiu, tot i que la programació del calendari es pren conjuntament amb els tres sistemes.Mentre no es reprengui l’activitat escolar, el Govern va anunciar ahir que a partir de dilluns habilitarà un servei de guarda per tal de fer-se càrrec dels fills -a partir dels tres anys- que no puguin ser atesos a casa pels seus pares, o en el seu defecte familiars propers, en cas que aquests hagin de reprendre la seva activitat laboral i forçosament no puguin absentar-se.“La idea és eminentment tenir cura dels nens i tenir-los distrets amb activitats de caire pedagògic. L’objectiu no és substituir l’escola com a tal. Però sí que s’intentarà que els infants puguin tenir el màxim aprofitament d’aquestes hores”, va manifestar el líder de l’executiu davant les preguntes dels mitjans de comunicació.Així doncs, el servei de guarda es durà a terme en establiments escolars “però en unes condicions molt diferents de com es desenvolupen actualment”, va matisar. Concretament, només estaran obertes les escoles del sistema educatiu andorrà amb un horari “molt més adaptat” a les necessitats laborals dels seus progenitors. D’aquesta manera, Espot va afirmar que no hi haurà un “dret adquirit” per anar a la mateixa escola on s’anava abans, sinó que s’analitzarà “cas per cas” en funció de la proximitat del domicili “per tal d’evitar desplaçaments innecessaris”. En qualsevol cas, el formulari estarà disponible a partir d’avui a la web del Ministeri d’Educació i Ensenyament.Així mateix, Espot va recordar que aquelles famílies amb fills menors de 14 anys a càrrec i que hagin de treballar els dos membres de la parella poden acollir-se a un permís retribuït equivalent al salari mínim. De la mateixa manera, tal com regula la primera llei òmnibus, els treballadors que tinguin una persona gran o persones amb discapacitat al seu càrrec podran sol·licitar els ajuts de la cartera de serveis del Ministeri d’Afers Socials omplint un formulari que també estarà disponible al web de Govern a partir d’avui.