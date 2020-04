Proposen recuperar les hores extres com si fossin ordinàries

Actualitzada 18/04/2020 a les 07:10

Eduard Piera Andorra la Vella

La ministra de la Funció Pública, Judit Pallarès, es va reunir amb els diferents sindicats que representen els treballadors públics per tal de poder rebre d'aquests, propostes per ajudar a pal·liar la crisi econòmica provocada per la Covid-19. En aquesta trobada hi havia tots els sindicats de treballadors públics, així com les dues associacions de bombers. Una de les propostes que es van posar sobre la taula, va ser la de que es recuperin les hores extres com a ordinàries; dit d'altra manera, que es comptabilitzin i es recuperi hora per hora, sense tenir en compte que sigui extra.

Altres propostes que es van fer arribar a la ministra Pallarès, per part del Sipaag, van ser la recuperació de concessions que Govern té adjudicades, ja sigui de manera temporal o permament. En aquest sentit, el president del Sipaag, Lluís Anguita, va explicar que “es podrien recuperar algunes concessions com la ITV, Cetrasa o la centraleta telefònica de l'edifici adminsitratiu de Govern, que sortiria més econòmic si es tornés a fer com s'havia fet”. Des dels sindicats penitenciaris, també es va tornar a posar sobre la taula la possibilitat d'incentivar les prejubilacions així com de poder destinar part dels diners que havien de servir per desenvolupar el reglament que havia de regir la funció pública a pagar part de la factura que s'està generant per fer front a les mesures extraordinàries.

El que sí que van voler destacar tots els sindicats amb què va parlar el Diari va ser el bon to i la cordialitat que hi va haver durant l'exposició de les propostes dels diferents sectors a la ministra de la Funció Pública. Un altre fet que van destacar va ser que “de moment” no s'havien posat sobre la taula els expedients de regulació temporal o rebaixes de sou. Finalment, la ministra Pallarès es va comprometre a donar-los resposta de les diferents propostes’rebudes, i si s'esquia, celebrar una nova reunió durant la setmana vinent.