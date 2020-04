La CEA valora positivament l'obertura de l'activitat de dilluns

Cadena considera que dona resposta a la demanda presentada pel grup, tot i que recalca que s'ha de fer d'una manera responsable i on s'aportin el màxim de garanties sanitàries

Actualitzada 18/04/2020 a les 17:34

Redacció Andorra la Vella

La Confederació Empresarial Andorrana valora positivament les mesures per a la represa de l'activitat que va presentar ahir el Govern. El president de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), Gerard Cadena, ha valorat les decisions preses per part de l'executiu, argumentant que donen una resposta "positiva a la demanda presentades per la CEA", tot i que ha recalcat que s'ha de fer d'una manera responsable i on s'aportin el màxim de garanties sanitàries.