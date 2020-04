Espanya calcula que hi ha més de 12.000 morts als centres geriàtrics

La comunitat més afectada és Madrid amb quasi 5.000 avis morts, seguida de Catalunya amb 2.105

Espanya va informar ahir que almenys 12.193 persones grans usuàries de residències d'ancians públiques, concertades i privades han mort en el marc de la crisi provocada per la pandèmia del coronavirus. El Govern, a més, ja disposa de les dades per comunitats autònomes sobre la incidència del virus en aquests centres i les defuncions, encara que no les ha fet públiques.

Les dades recopilades apunten a la Comunitat de Madrid com la regió espanyola més afectada, on han mort 4.953 ancians residents en centres des del 8 de març fins al 14 d'abril positius o amb símptomes clars de coronavirus, segons les dades oficials que la comunita va aportar al Govern central. Una informació que es va fer pública ahir, en una jornada en què Madrid va informar que el pavelló 7 de l'hospital provisional a Ifema, específic per a pacients de coronavirus, va deixar d'estar operatiu ahir la tarda en baixar la pressió assistencial, segons van informar fonts de l'Executiu regional.

La segona comunitat més afectada en aquests moments és Catalunya, on els usuaris de residències morts arriben als 2.015, segons l'últim balanç de la Conselleria de Salut de Generalitat, publicat ahir.

La Junta de Castella i Lleó, per part seva, com a tercera comunitat amb més defuncions, ahir va confirmar un total de 1.956 persones mortes allotjades en residències públiques i privades i centres públics de discapacitat, de les quals 905 corresponen a casos confirmats per Covid-19, i 1.051 morts més amb símptomes compatibles amb el virus.

Unes dades que s’allunyen de la realitat de les Canàries, ja que ahir, la Consejeria de Sanidad confirmava que hi havia 10 usuaris morts en residències i centres de persones de al tercera edat.

Pel que fa a les dades epidemiològiques en general, Espanya ahir va registrar 5.252 nous casos en les últimes 24 hores i 585 morts més per la Covid-19. D’aquesta manera, el nombre d’infectats ja freguen els 190.000 i el nombre de defuncions arriba a les gairebé 20.000. Per contra, el recuperats són 73.000 persones.

A França, els diagnosticats de coronavirus sumen quasi 110.00 persones amb poc més de 18.600 morts i un total de 33.400 recuperats. Unes xifres que situen al país francòfon com un dels més afectats en l’àmbit mundial.

En global, es calcula que a hores d’ara hi ha més de 2,2 milions de contagiats a tot el món i més de 150.000 defuncions.