El registre per fer el test d'anticossos continua inactiu

L'apartat per fer la inscripció per demanar cita prèvia per sotmetre's a la prova de detecció d'anticossos a la Covid-19 continua sense figurar al web coronavirus.govern.ad. El registre per fer la inscripció per passar el test d'anticossos havia d'estar actiu ahir al vespre, però segons va anunciar ahir el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, el funcionament s'havia retardat per problemes tècnics. Sotmetre’s a la prova serà completament gratuït per a tothom i la podran fer totes les persones, a partir dels 2 anys, que es trobin a Andorra.

