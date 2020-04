El PS presenta 37 reserves d'esmena i no garanteix donar suport a la llei

Terceravia no en formula, però recorda que no és el plantejament que ells farien

Actualitzada 18/04/2020 a les 06:34

Eduard Piera Andorra la Vella

El consens que hi havia quan va començar la crisi sanitària i ara ja també econòmica, provocada pel coronavirus i que es va plasmar en una sessió històrica del Consell General en què es va aprovar la primera llei Òmnibus de mesures urgents, ja no existeix. En el ple que se celebra avui, en què s'aborda la segona llei Òmnibus, el PS ha presentat un total de 37 reserves d'esmena que s'hauran de debatre i votar en el transcurs de la sessió. El president del grup socialdemòcrata, Pere López, va dir que “ens han passat un projecte de llei tancat; de les 77 esmenes que vam fer, només s'han acceptat o transaccionat les que feien referència a qüestions purament tècniques o de redactat. Cap de caire polític”.

Pere López expressava la seva decepció davant la impossibilitat d'haver pogut fer més aportacions a la segona llei Òmnibus. A més a més, el president del grup parlamentari del PS va lamentar que “hem arribat aquí perquè no s'han treballat els mecanismes necessaris per tal de poder arribar a un consens”. Sobre per què aquesta situació no s'havia donat, López va dir que “suposo que qui presenta la proposta creu que és la millor que es pot aplicar. Ens han fet arribar un projecte de llei que estava acabat i el que surt de les comissions és el mateix”.

Amb relació als temes que avui des del grup socialdemòcrata s'abordaran, López va dir que “crèiem que s'ha de fer una aposta més forta en el tema dels lloguers (que proposen augmentar la bonificació fins al 40%), amb la moratòria i també amb els autònoms”. Precisament en aquest darrer punt, el PS, demanava que es fessin modificacions a l'alça a la prestació que els treballadors per compte propi que hagin vist el seu negoci truncat pel coronavirus, han de cobrar. Dels assalariats, el PS reclama que no es puguin patir retallades de sous fins als 1.250 euros, en lloc del salari mínim que proposa Govern. Sobre donar suport a la llei, va dir que “hem de veure què passa amb les reserves d'esmena”.

Per la seva part, el líder de terceravia, Josep Pintat, va exposar que “el nostre grup no hem presentat cap reserva d'esmena. Considerem que no és el més adequat i que no és el missatge que cal enviar a la ciutadania. No obstant això, és un mecanisme polític que està permès i no critico pas a qui n'ha presentat. Només remarco que no és la nostra opció”. Sobre les esmenes que va presentar la seva formació, Pintat va dir que “unes quantes han estat aprovades i unes altres també perquè les hem pogut transaccionar”. Tanmateix, sobre el contingut de la llei, el líder lauredià va dir que “no és tant un problema de què diu o no diu la llei, sinó que és una qüestió de plantejament. I el que es fa amb aquest text legislatiu no és el que nosaltres faríem”. No obstant això, Pintat va afirmar que “hem intentat fer bones aportacions que crec que milloren el text original. Nosaltres comptem amb quatre consellers i intentem fer el millor per al país”. Pel que fa als continguts aportats per part de terceravia, Pintat va exposar que “ens han acceptat les esmenes que feien referència a les carències, a les hipoteques i als vehicles”. Sobre les seves propostes, la formació laurediana va expressar que “nosaltres només hem intentat aportar el nostre punt de vista per aconseguir el millor. En cap moment busquem un rèdit polític; la situació que estem passant és prou complicada i ens preocupa bastant més com quedarà el teixit empresarial del país, que no pas presentar una esmena més o una de menys”. Pintat tampoc va voler desvetllar el seu vot a la llei.