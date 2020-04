El grau d'afectació serà inferior al 20%

Actualitzada 18/04/2020 a les 06:31

BENAZET LLOA LA TASCA DELS PROFESSIONALS SANITARIS DE CUBA

El titular de la cartera de Salut, Joan Martínez Benazet, va posar en relleu la tasca duta a terme per part dels professionals sanitaris procedents de Cuba. “En un moment de crisi, tots ens dotem dels recursos que millor ens ajudaran a fer front a una situació que col·lapsa els sistemes sanitaris. Els professionals de Cuba ens estan ajudant molt però, òbviament, tenen uns coneixements diferents.” En aquest línia va detallar que “són gent amb uns criteris clínics molt bons però en l’àmbit tecnològic han hagut de fer un procés de formació que han superat amb èxit. Tenen voluntat i una capacitat molt elevada”.

Pel que fa a les tasques que desenvolupen, el ministre va precisar que algunes persones estan donant suport a l’UCI i al servei de medicina interna “que eren els punts més crítics”. D’altra banda, alguns professionals estan a la unitat d’hospitalització d’El Cedre: “No hi han anat com a cuidadors d’una residència, sinó com a professionals de la salut a atendre persones malaltes”, subratllava Benazet.

Amb tot, va afirmar que “la valoració després de la primera setmana de treball és molt satisfactòria” i va afegir que “els estem enormemement agraïts per la feina, la dedicació i pels coneixements d’aquestes persones”. Respecte a la durada del conveni, va expressar que “no es detalla cap precisió temporal sobre l’estada” i que “intentarem mantenir aquesta relació amb Cuba el temps que sigui necessari”, és a dir, mentre que la pressió sobre els dispositius assistencials sigui “elevada”.

“El percentatge desitjable d’immunització d’una societat perquè el virus tingui dificultats per avançar és del 60%”, assegurava el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, i afegia que “desafortunadament, nosaltres estarem en xifres molt més baixes”. Per sustentar aquesta afirmació, Benazet exposava que “Islàndia ho va mirar i estava sobre el 6 o 7 %” però destacava que “és un país molt diferent a Andorra perquè la població no viu tan centralitzada, no viatgen tant i el model de turisme és molt diferent”. És per això que valorava que “creiem que estarem molt per sobre d'Islàndia. No sé si estarem al 10, al 15 o al 20, però esperem que sigui el 20”. I més tenint en compte que en funció del grau d’immunització de la societat es podran fer més excepcions al confinament.Amb tot, Benazet va apuntar que amb les excepcions al confinament que s’estan prenent, es preveu que el nombre de persones afectades per la malaltia creixi: “Nosaltres hem assumit un risc amb aquesta obertura i segur que d'aquí a 15 dies tenim més pressió al sistema sanitari.” I va remarcar que el més important no és no contagiar-se sinó que “si ens hem d’infectar, ho hem de fer de manera ordenada perquè tinguem la resposta adequada del sistema sanitari i perquè no esgotem els nostres recursos”. Tot i això, va indicar que no creu que tota la ciutadania passi la malaltia, especialment perquè “hi ha una part de la població que tenim més protegida i que l’hem de seguir protegint” i, en segon lloc, perquè “hi ha persones que no s’infectaran tot i estar exposades a la malaltia, és un fet que passa en totes les malalties infeccioses”.La posada en marxa del dispositiu per inscriure’s per fer-se el test va fallar ahir al matí i es preveia que funcionés al vespre. Les proves seran gratuïtes i s’hi podran sotmetre residents, transfronterers i persones que s’han quedat a fer el confinament a Andorra. Sobre el procediment de l’extracció de la mostra, el ministre va concretar que consisteix en una punxada petita al dit que servirà per obtenir una gota de sang que s’haurà de posar en un reactiu i després de 10 o 15 minuts se sabrà el nivell d’anticossos que ha assolit la persona.El ministre també va fer un repàs de les dades epidemiològiques i va lamentar dues defuncions de persones residents de Salita, una a la zona habilitada d’El Cedre per a pacients diagnosticats de coronavirus i l’altra a l’hospital. A hores d’ara hi ha 696 casos totals mentre que els que es troben actius són 470. D’altra banda, la xifra de persones que han superat la malaltia és de 191 i hi ha hagut 35 defuncions. Pel que fa als pacients hospitalitzats, va indicar que n’hi ha un total de 41: 23 a planta i 18 a la unitat de cures intensives (14 dels quals es troben en una situació d’intubació i ventilació mecànica). Així mateix, al centre sociosanitari El Cedre hi ha 43 persones, 16 provinents de la Salita i 11 de convalescents que esperen la doble negativització de les PCR per poder tornar al seu domicili amb la certesa que no contagiaran la malaltia. D’altra banda, hi ha 62 professionals sanitaris contagiats i 12 membres dels cossos especials.