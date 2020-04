L'aprovació o no de la segona llei òmnibus es durà a terme una vegada s'acabi el debat i la votació de les reserves d'esmena presentades pel Partit Socialdemòcrata

Gallardo defensa que els acomiadaments "són una necessitat" El ministre de Presidència a la sessió del Consell General Eduard Comellas

Actualitzada 18/04/2020 a les 15:05

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha destacat avui durant la sessió al Consell General per debatre i votar el segon paquet de mesures econòmiques, que els acomiadaments que han de realitzar algunes empreses "són una necessitat" i que "no acceptar-ho és no acceptar la realitat", en referència a la reserva d'esmena proposada pel Partit Socialdemòcrata sobre que els treballadors que vulguin i no puguin intervenir en les consultes amb l'empresa pel procés d'ERTO ho puguin fer per llei, i ha matisat que la suspensió temporal dels contractes laborals "no són per protegir les empreses sinó els llocs de treball".

La sessió parlamentària ha començat aquest matí amb un minut de silenci per les víctimes de la Covid-19 i posteriorment s'ha iniciat a la presentació de les reserves d'esmena que ha proposat el PS respecte a la segona llei òmnibus. Els consellers Judith Salazar, Jordi Font i Joaquim Miró han detallat les sol·licituds, que s'han agrupat en blocs i que no han rebut el suport de la resta de parlamentaris. Els socialdemòcrates han demanat que els autònoms no percebin únicament el salari mínim, sinó també un import superior en funció a la cotització, i que la prestació no sigui incompatible amb la percepció d'altres rendes. El president del grup parlamentari liberal, Ferran Costa, ha titllat la sol·licitud de "nyap o bunyol" mentre que el ministre de Presidència, Jordi Gallardo, ha defensat que el model del Govern "és més proteccionista i està al costat dels autònoms" i que la diferència amb la proposta del PS és "ínfima". El partit socialdemòcrata també ha presentat propostes com la necessitat de reduir tots els lloguers un 40%, fet que el cap de Govern, Xavier Espot, ha descrit com a "injust" perquè no tothom patirà suspensions temporals del contracte i podrà fer front al pagament de l'arrendament de l'habitatge.