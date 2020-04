Comença el camí cap a la normalitat

Actualitzada 18/04/2020 a les 06:41

BON BALANÇ DE LES "EXCEPCIONS QUE S'HAN FET AL CONFINAMENT"

Precisament el ministeri de Salut vol evitar aglomeracions i excesiva gent al carrer que pugui contagiar o contagiar-se, tot i que els experts insisteixen que seran poques les persones que se salvaran d’aquest virus que ha posat al límit el sistema sanitari de la majoria de països.

El cap de l’executiu va evitar referir-se a desconfinament, i va optar per parlar “d’excepcions al confinament amb un bon balanç”. L’obertura es farà de manera esglaonada seguint criteris estrictament sanitaris i el que ahir es va anunciar pot canviar en els propers dies en funció de la corba de contagis.

Espot va reconèixer que el pla ha estat inspirat en altres de països europeus adaptant-lo “a la idiosincràcia andorrana”. La decisió d’allargar cada fase en 15 dies és per verificar els efectes de cadascuna de les decisions i “evitar revertir la bona tendència de la corba sanitària”.

La primera està enfocada a facilitar la vida de les persones durant el confinament. “És una obertura molt limitada”, va precisar el cap de Govern, que va afegir que “ens permetrà una primera visió sobre com evolucionen els contagis per adoptar noves mesures perquè obrin altres sectors i negocis”.

El Govern va decidir ahir una petita obertura a partir de dilluns sense que la decisió suposi omplir de més gent els carrers. L’executiu va decidir la represa de l’activitat econòmica, que està dissenyada en fases, encara que només la primera està definida i la resta dependrà de la situació epidemiològica.El cap de Govern, Xavier Espot, va inisistir que tot es fa “amb molta cautela i prudència”. Per això a partir de la setmana que ve obriran al públic el comerços de confecció tèxtil -merceries, modisteries-, serveis immobiliaris per tramitar la reducció dels lloguers, l'agricultura i jardineria, parament de la llar, electrodomèstics, joguines, articles de música, papereria, informàtica, bricolatge, ferreteria i material elèctric, i la venda en línia. En total s’incorporaran 945 treballadors i reobriran 596 negocis que segons el Govern ha de facilitar la vida quotidiana de les famílies.Cada fase s’aplicarà en 15 dies, i sempre condicionada a l’evolució del coronavirus. La segona permetrà el retorn a la feina de la construcció i les professions liberals relacionades amb aquesta; això sí, amb restriccions que dependran de la seguretat i no totes les obres estaran permeses. Aquí s’hi sumaran 3.600 treballadors.Finalment, en 30 dies s’hauria de posar en marxa el darrer tram -serveis i oci-, que encara està poc definit i que pot patir canvis substancials. Espot va aclarir que no es tractarà “d’una obertura total” perquè les activitats com concerts o discoteques no tindran permisosEl pla dissenyat permet una clara lectura. Les primeres activitats que recuperen la normalitat no tenen una gran demanda de clientela i, per tant, serà el primer esglaó d’aquesta obertura que s’anirà ampliant a mesura que millori la situació de la pandèmia.El ministeri de Salut no vol precipitar-se. En pocs dies s’han pres decisions importants en un escenari complicat, i la primera ha estat que els ciutadans puguin sortir al carrer de manera ordenada per evitar aglomeracions i contagis.Aquesta és l’estratègia que es vol mantenir. No omplir les zones públiques i exposar la població a contagis, tenint en compte que una part molt gran dels ciutadans no han patit encara els efectes del coronavirus. En vocabulari dels tècnics de sanitat, l’obertura s’ha de fer per capes. La primera ha estat les passejades i les sortides al carrer, que alhora ha comportat que els comuns s’hagin vist obligats a destinar més personal per a tasques de neteja, desinfecció i manteniment de les àrees compartides i, per tant, implica més persones a la via pública.Que obrin portes aquestes petites botigues representarà més moviment de persones, no únicament per la clientela, sinó pels empleats i pels proveïdors de mercaderies.