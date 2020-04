Andorra és el vuitè país que acull més immigrants catalans

A l’inici del 2020 hi vivien 15.818 ciutadans del país veí del sud, segons les dades de la Generalitat

Gerard del Castillo Andorra la Vella

Andorra era a 1 de gener del 2020 el vuitè país del món que acollia més immigrants provinents de Catalunya. Segons les dades de la Generalitat, publicades ahir per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), a inicis del 2020 vivien al Principat 15.818 persones provinents del país veí del sud. D’aquestes, 7.953 eren homes i 7.865 dones, i segons l’Idescat la majoria provenien de l’Alt Urgell. Són 4.028 els immigrants registrats de l’Alt Urgell i representen el 25% del total de ciutadans catalans a Andorra, segons el padró d’espanyols residents a l’estranger de l’INE. Cal destacar que el nombre de residents catalans s’ha incrementat un 2,7% en un any i que el 2009 hi havia registrats 12.707.

El nombre total de catalans residents a l’estranger era de 331.189 persones, xifra que representa un increment anual del 4,6%. Per països, França, amb 45.863 persones, és el primer país que els catalans escullen per residir a l’estranger, seguit de l’Argentina (31.358), Alemanya (26.829), Regne Unit (24.516) i els Estats Units (22.047). Al davant d’Andorra també hi ha Mèxic (18.174) i Suïssa (16.194).