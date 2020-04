Mossèn Ramon aposta per unes colònies “d’agermanament de la convivència i l’ensenyament”

AINA proposa un reforç escolar per a l'estiu Infants que van participar en una edició anterior de la casa de colònies d'AINA. Fernando Galindo

Actualitzada 18/04/2020 a les 06:47

Adrià Esteban Andorra la Vella

Els estius a Andorra no s’entenen sense les colònies d’AINA, que es mantenen de forma ininterrompudament en el temps des de 1976. Aquest any, però, les mesures de distanciament social motivades per la crisi del coronavirus deixen en suspens la celebració del projecte. En qualsevol cas, el mossèn Ramón de Canillo, l’impulsor d’una iniciativa que ha vist passar pels campaments diverses generacions d’andorrans, proposa per enguany una estada que també tingui present el factor acadèmic.

“Les colònies poden ser un període meravellós per completar les classes escolars que s’han perdut durant aquests mesos”, va afirmar el mossèn en declaracions al Diari. En aquest sentit, va assegurar que, de manera conjunta amb el Ministeri d’Educació, els monitors de lleure tenen la voluntat de programar tallers vinculats a “recuperar el que ha mancat a les aules”, com per exemple, realitzar activitats en anglès. “Al mes de juliol més val tenir els infants a la muntanya que no pas tancats a una classe”, va afegir.

D’aquesta manera, el mossèn Ramon va evocar els col·legis majors, un concepte “que ha oblidat la història” i que consisteix a “agermanar la convivència i l’ensenyament” des del valors. Precisament, la idea dels col·legis majors és la que pretenen posar en pràctica aquest estiu, a expenses de la decisió que adopti el Govern.

De totes maneres, la planificació de les colònies segueix el seu curs i durant la passada Pasqua els monitors es van reunir de forma telemàtica per “planificar totes les activitats fins a l’última hora”, quelcom que ha suposat un repte en l’àmbit organitzatiu.

De fet, l’activitat d’AINA al seu canal d’Instagram no ha cessat durant els dies de confinament per mantenir viu l’esperit de la casa de colònies, que per al 2020 té com a lema Pinya o no pinya? Aquesta és la qüestió. Així doncs, la fase de preinscripció es va obrir dimarts passat i romandrà oberta fins al proper divendres 24 d’abril.

Segons el mateix mossèn, el ritme de sol·licituds avança “a molt bon ritme” per completar les 750 places que ofereixen cada estiu. Fins i tot, va manifestar que s’han exhaurit les 50 places per a la borda del segon torn, compresa entre els 12 i els 14 anys. “Que el segon torn ja estigui ple vol dir que els pares saben que els fills necessiten respirar”, va opinar. A més, mossèn Ramón va comentar que sempre hi ha reservades prop d’una vintena de places per als infants que pateixen més dificultats cognitives. Igualment, va insistir que estan subjectes a la decisió que prengui Govern i, si s’escau, “agafarem només 100 nens, o potser 50. Ens adaptarem al que diguin”, va resumir.

D’altra banda, mossèn Ramon va apuntar que la crisi econòmica del coronavirus pot provocar, com a dany col·lateral, un augment de les peticions de beques, raó per la qual va afirmar que “s’haurien de guardar alguns diners” del fons solidari de Junts per Andorra.

A mode conclusiu, mossèn Ramón va mostrar-se optimista de cara a la celebració d’AINA. “Jo el que tinc clar és que l’esperança no me la pren ningú. Si a la vida ets pessimista mai faràs res. A la vida no hi ha dificultats, hi ha reptes”, va sentenciar.