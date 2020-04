Les rebaixes de les factures de FEDA i Andorra Telecom sumen 3,3 milions

Tres mil empreses han sol·licitat l’ajut a la hidroelèctrica i sis mil, a la de telefonia

Actualitzada 17/04/2020 a les 07:15

Dolors Moreno Andorra la Vella

Les rebaixes a empreses i autònoms en les factures de llum i telèfon i connexió a internet des que es va iniciar la crisi sanitària, a mitjan març, i calculant la projecció de tot el mes d’abril, han suposat 3,3 milions d’euros. La xifra la va facilitar ahir el ministre portaveu, Eric Jover, en un balanç sobre l’impacte de les primeres mesures econòmiques acordades per pal·liar els efectes de l’emergència sanitària. La factura més elevada correspon a FEDA. Un total de 3.007 empreses han sol·licitat o l’exempció total de la factura (en estar tancades) o bé una rebaixa del 80%. I això ha suposat 2,4 milions d’euros per a les arques de la companyia, va precisar Jover. El ministre portaveu va recordar, a més, que es tracta de les dades de FEDA, però que també les distribuïdores parroquials ofereixen la mateixa tipologia d’ajuts. A aquests 2,4 milions s’han de sumar els 885.000 euros d’Andorra Telecom. Les beneficiades en aquest cas han estat 6.019 empreses o treballadors per compte propi.

FEDA va assenyalar que les 3.007 empreses i autònoms beneficiats suposen, aproximadament, la meitat de les empreses del país. Tres de cada quatre compten amb l’exempció total de la factura i la resta, de la reducció del 80%. Més de 2.000 són petits negocis o autònoms, mentre que un centenar són empreses de gran consum. La companyia també ofereix la possibilitat d’ajornar o fraccionar el pagament de les factures de l’electricitat fins a 12 mesos sense interessos. I s’han rebut 46 sol·licituds de fraccionament de les factures i 400 demandes d’ajornament. Una altra de les conseqüències de l’aturada econòmica és la davallada de la demanda d’electricitat, que segueix estant un 30% per sota.



Telefonia

En el cas d’Andorra Telecom les reduccions, com marcava el decret aprovat, es van aplicar de manera automàtica, beneficiant 5.831 autònoms i empreses. No obstant això, es va comptar amb la particularitat de negocis que no estaven registrats com a tals a la informació amb què comptava l’empresa pública. Per això, es va impulsar un formulari perquè els titulars d’aquestes empreses poguessin demanar la rebaixa. Fins a la data s’han validat 188 descomptes a clients addicionals, que gaudiran de l’ajut al març i també a l’abril, sense que hagin de fer una nova sol·licitud. En el cas d’Andorra Telecom, el 90% dels beneficiaris han gaudit de l’exempció del 100%.

El ministre portaveu també va recordar l’ajut que està prestant la companyia per tal que les classes telemàtiques arribin a tots els alumnes.