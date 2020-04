Les importacions cauen prop d'un 30% durant el mes de març

Actualitzada 17/04/2020 a les 07:12

Redacció Andorra la Vella

Les importacions de béns durant el març van sumar 77,11 milions d’euros, amb una variació percentual negativa del 29,9% respecte al mateix mes de l’any anterior, a causa del tancament parcial de l’economia provocat pel coronavirus. Sense el capítol energia, la variació percentual de les importacions és d’un 26,6% negatiu. Pel que fa a les exportacions de béns, van sumar 5,64 milions d’euros al març, amb una variació negativa del 39,3% respecte al mateix mes de l’any anterior, segons les dades publicades ahir per Estadística. Pel que fa a l’acumulat dels darrers dotze mesos, les importacions han tingut un valor de 1.338,81 milions d’euros, la qual cosa representa una variació percentual negativa del 3% respecte a l’acumulat del període anterior. Sense el capítol energia, les importacions en valor representen un 1,9% menys que al mateix període. Pel que fa a les exportacions, han tingut un valor de 113,19 milions d’euros, amb un augment del 6,9%.

D’altra banda, la importació de carburants va caure un 27,5% respecte del mateix mes de l’any passat i només van arribar al Principat un total de 11,67 milions de litres. Cal tenir en compte que aquest va ser, precisament, el primer mes en què es van decretar mesures de tancament a causa de la crisi sanitària provocada per la Covid-19. Concretament, l’activitat econòmica va funcionar a ple rendiment només durant la primera quinzena del mes. Així ho reflecteixen les dades presentades pel departament d’Estadística, publicades ahir.

Segons la seva tipologia, els productes que es van veure més afectats són els de la locomoció de vehicles turismes, autobusos o camions de transport de mercaderies. En aquest sentit, la davallada soferta per la gasolina sense plom és d’un 39,7% respecte al mateix període de l’any anterior. En valors absoluts suposa que es va passar dels 2,41 milions de litres el març del 2019 a 1,47 milions aquest any.