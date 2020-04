Els voluntaris de la Massana ajuden a una cinquantena de persones

Actualitzada 17/04/2020 a les 17:00

La xarxa solidària de la Massana, formada per 27 joves de la parròquia, ha donat servei a 51 persones, que han realitzat demandes per fer la compra d'aliments o per anar a la farmàcia. L'Àrea Social del Comú de la Massana està en contacte amb els padrins de la parròquia que necessiten un suport, ja sigui per anar a fer la compra o bé fer un seguiment via telefònica dels padrins que viuen sols per comprovar que es troben bé. Les persones que volen sol·licitar el servei poden fer-ho a través de l'Àrea Social, al telèfon 736 925, que els posa en contacte amb la xarxa.