El cap de Govern ha comparegut aquest vespre amb el ministre Jordi Gallardo per explicar la planificació de la reobertura de l'activitat econòmica

La represa de l'activitat comercial començarà dilluns El cap de Govern i el ministre de Presidència, Economia i Empresa durant la roda de premsa d'aquest vespre Twitter Govern

Actualitzada 17/04/2020 a les 21:22

Alexandra Muratet Andorra la Vella

La represa de l'activitat comercial que s'ha vist aturada des de l'inici de la crisi sanitària començarà a partir d'aquest dilluns 20 d'abril, segons han fet saber aquest vespre el cap de Govern, Xavier Espot, i el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo. En aquest sentit, el Govern permetrà que un màxim de 596 negocis obrin les portes, però únicament podran ser els professionals de la confecció tèxtil com merceries i modisteries que també s'utilitzen per confeccionar mascaretes artesanals, l'agricultura i jardineria a casa, els serveis immobiliaris, el comerç a l'engròs de parament de la llar, d'electrodomèstics, joguines, articles de música, papereria, informàtica, bricolatge, ferreteria i material elèctric, i la venda en línia de productes i serveis de totes les activitats sempre que els comerços s'encarreguin de fer arribar els productes als clients i garanteixin el distanciament social. Aquesta mesura suposarà que s'incorporin un màxim de 948 treballadors, dels quals 376 són agents de la propietat immobiliària de 230 negocis. El cap de Govern ha detallat que les immobiliàries es reobren per atendre serveis de lloguer i gestions vinculades a la llei de reducció dels arrendaments, mentre que el ministre Jordi Gallardo ha precisat que els negocis de jardineria podran fer totes les activitats als establiments, a l'exterior i a domicilis.



La reobertura, per fases

Espot i Gallardo han explicat que el pla de reactivació econòmica per a la reobertura es farà en tres fases, separades per 15 dies de diferència per saber l'efecte que tenen sobre la situació epidemiològica i que sempre quedaran condicionades a les dades sanitàries. La primera fase, que s'iniciarà aquest dilluns, compren les activitats que es consideren essencials per facilitar la vida quotidiana del confinament. La segona fase, que si tot va bé començaria a principis de maig, permetrà l'activitat de la construcció, "perquè té efecte en el PIB i no depèn del turisme", així com a les professionals liberals relacionades amb aquest sector. A mitjans de maig es preveu que entri en funcionament la tercera fase que serà la represa progressiva de la resta d'activitats i que es dividirà en subfases en funció de les dades sanitàries i del volum de turistes que es pugui assumir, tot i que no suposarà l'obertura total del comerç.

