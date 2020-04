La policia deté dos joves per haver maltractat la parella

Els agents van arrestar un noi de 21 anys a la capital per mossegar la novia i una noia de 26 anys al Pas

Actualitzada 17/04/2020 a les 07:13

Martí Pons Andorra la Vella

El cos de policia va haver de procedir ahir a la matinada a la detenció de dos joves residents al país acusats d’haver atacat la parella a les respectives llars.

La primera detenció, que es va dur a terme a Andorra la Vella, va ser la d’un jove de 23 anys que hauria agredit físicament i verbal la parella en una discussió. Les fonts van explicar que fins i tot el noi hauria causat alguna mossegada a la jove víctima.

Pel que fa a la segona detinguda, els fets van tenir lloc la mateixa nit a la zona del Pas de la Casa, quan una jove de 26 anys, resident al país, va causar diverses ferides a la parella i fins i tot li va trencar el telèfon mòbil. Segons ha pogut saber el Diari, els fet van estar provocats per una discussió entre ells.

Els agents de l’ordre, després de procedir a la detenció, van posar els joves a disposició judicial, sent els dos acusats d’un delicte contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic.

La policia ahir a la tarda també va informar d’un accident amb una sola motocicleta implicada amb matrícula del Principat. El conductor, un noi resident de 21 anys, va resultar ferit lleument. De fet, des des de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell van explicar que no van dur a terme cap intervenció.