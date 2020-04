La construcció anuncia ERTO generalitzats a partir del maig

Actualitzada 17/04/2020 a les 06:32



LLOGUERS: UN "INTERVENCIONISME" PERJUDICIAL

L’Acoda també adverteix dels efectes perjudicials de les polítiques “intervencionistes” en matèria d’arrendaments de locals de negoci i, amb la nova llei, d’habitatge. “Diversos inversors ens han fet arribar els darrers dies la voluntat d’aturar projectes en curs, degut a la poca seguretat jurídica que representen aquestes mesures enfront del risc de la inversió en el nostre territori”, alerten. Reclamen, per contrarestar-ho, incentius per al sector privat: l’acceleració de l’atorgament de les llicències, amb el silenci administratiu positiu o que, en matèria urbanística, es redueixi la cessió obligatòria econòmica en sol urbà consolidat o les dimensions d’una unitat d’actuació.

Amb relació als lloguers també es va pronunciar l’Associació de Propietaris de Béns Immobles, que demana que no quedi invisibilitzat l’esforç que estan fent, tot recordant que també hi ha petits propietaris o que estan hipotecats. “Hi ha molta diversitat de propietaris, igual que la hi ha de treballadors”, va exposar el president de l’entitat, Pascual Gràcia. Alhora, també reclamen al Govern que discriminin entre la tipologia de locals de negoci en la política d’exempcions del lloguer. I va recordar que malgrat que el nou paquet de mesures prevegi carències en les hipoteques, els propietaris “estan fent més esforços que els bancs” perquè mentre les entitats financeres ofereixen un ajornament del pagament, en el cas dels propietaris és una condonació. Comparant-se amb els països de l’entorn europeu, Gràcia va dictaminar que els propietaris del país estan assumint molta més carrega en aquesta corresponsabilitat que es planteja.

El sector de la construcció assegura que el seu objectiu era evitar les suspensions de contracte però que les circumstàncies actuals, sense el text legislatiu definitiu amb el segon paquet de mesures per pal·liar la crisi econòmica (i que s’ha de d’aprovar dissabte), i sense indicis sobre la represa de l’activitat, es veu abocat als ERTO. En un comunicat, l’Associació de Contractistes d’Obra va anunciar que ja està assessorant els associats per poder-s’hi acollir abans del 30 d’abril i que siguin aplicables al maig.El col·lectiu és crític amb el Govern, tot lamentant que no hagi tingut en compte les seves propostes. Apunta que, vist que el confinament s’allargava, va adreçar una carta el 3 d’abril passat a l’executiu per sol·licitar la recuperació de la totalitat dels permisos retribuïts per part de l’empresa, amb mesures com ara l’ampliació de la franja d’hores de treball permeses i la durada del temps de recuperació. Es tractava, van apuntar des del sector, d’evitar mesures més dràstiques i de garantir salaris i llocs de treball fent prevaldre els acords entre empresa i treballador. Però, es queixen, el text presentat pel Govern no ho té en compte. “No s’entén”, lamenten, que el text “no contempli mesures en via a pal·liar els efectes del permís obligatori retribuït i no compensable a futur, previst a la Llei òmnibus aprovada al març”. Insisteixen que sembla que la voluntat del Govern hagi estat propiciar els ERTO i, alhora, adverteixen l’administració central que li poden acabar reclamant danys i perjudicis: “Govern atura per decret les obres públiques però obliga per llei a fer front als salaris del personal adscrit i contractat pel sector per executar-les, fet que pot obligar els contractistes a demanar indemnitzacions al mateix Govern per poder fer front als costos induïts pel mateix Govern”.Malgrat que assegura que és completament respectuós amb les decisions preses en matèria sanitària, el sector demana que es comenci a planificar una represa progressiva de l’activitat i, de fet, assevera que ja ha estat treballant en mesures per garantir la protecció dels treballadors, amb protocols i també material. Tanmateix, recorda a l’executiu la necessitat de garantir la inversió pública per sostenir el sector i demana que es mantinguin els projectes ja previstos per a l’any 2020 atès que sempre hi ha un estalvi entre les partides que es pressuposten i allò que s’acaba executant.El ministre de Finances, Eric Jover, preguntat pel comunicat dels constructors, va insistir en el missatge que la crisi sanitària “és evolutiva” i que s’han cenyit a les recomanacions en matèria de salut a l’hora de dissenyar els passos a seguir. Ara, va indicar, ja es pot començar a pensar en una obertura progressiva dels sectors econòmics i en això està treballant el ministeri d’Economia. No va avançar, però, més detalls ni quin pot ser el futur immediat de la construcció. I sobre els ERTO, també va repetir que és una mesura pensada perquè es puguin sostenir les plantilles i que hi pot haver empreses que no necessitin aquest mecanisme per seguir funcionant.