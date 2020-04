Els sindicats dels bombers volen que les hores extra passin a ser ordinàries

Proposen a Pallarés que no siguin remunerades i renuncien a les ja programades i no realitzades

Actualitzada 17/04/2020 a les 06:35

Redacció Andorra la Vella

Els sindicats de bombers, l’Associació 118 i l’Associació de Bombers d’Andorra, “complint amb el compromís de recollir actuacions encaminades a reduir el impacte de la crisi”, han decidit passar les hores extra a hora ordinària. Ho van comunicar ahir en un comunicat de premsa després de la reunió telemàtica que van mantenir amb la ministra de Funció Pública, Judith Pallarés. “Proposem alinear-nos a la realitat dels nostres companys del control central que formen part de l’administració general i que les hores extres no siguin remunerades i passin a ésser recuperades a raó d’hora ordinària, tal com preveu el decret aprovat del Govern pel cos general, assenyalen els dos sindicats en la nota de premsa.

Per fer-ho realitat, han proposat redistribuir part de les hores assignades a les diferents àrees d’especialitats del departament. Els sindicats expliquen que dins el còmput anual d’hores de servei, una part estan dedicades a cobrir l’operatiu, és a dir, les guàrdies diàries a tots els parcs del Principat, una altra part es destinen a la formació continuada dels bombers, i una altra part estan dedicades a les àrees de les diferents especialitats, tant de gestió com operatives de grups especials. “Són aquestes darreres hores, les que dediquem a les àrees, les que proposem reduir substancialment i reconduir-les a l’operatiu, de manera que incrementant els efectius diaris de guàrdia s’arribi a reduir la possibilitat de generar hores extres per manca de personal a l’hora de cobrir els mínims diaris establerts”, assenyalen.

Els sindicats afegeixen en el comunicat de premsa que renunciaran a les hores ja programades i no realitzades. “D’ençà de l’inici de la crisi i seguint les directrius del Govern, s’han aturat totes les activitats programades fora de l’operatiu, formacions, entrenaments, pràctiques, reciclatges i gestió d’àrees. Aquestes hores han estat retirades de la planificació i no han estat comptabilitzades com treballades”, expliquen, per afegir que “acceptem cedir aquestes hores al departament de manera que puguin ésser de nou planificades per tal de reforçar l’operatiu”.

Les dues associacions asseguren que amb l’aplicació d’aquestes mesures plantejades “podem assolir un important estalvi de diners en el present exercici”. Finalitzen recordant que “els bombers, coneixedors de la situació que estem vivim i fidels al nostre esperit de servei públic, fem la nostra aportació per ajudar a superar aquesta crisi”.

