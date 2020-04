El trasllat en vol dels sanitaris cubans ha costat 20.000 euro

Actualitzada 17/04/2020 a les 07:12

Adrià Esteban Andorra la Vella

El Govern va fer públic el passat dimecres, a través d’un edicte al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), que el trasllat en avió d’anada i tornada dels trenta-nou professionals sanitaris provinents de Cuba ha suposat un cost de 19.811,60 euros per a les arques públiques.

L’adjudicació es va dur a terme de forma directa a la companyia aèria Iberia amb motiu de l’emergència sanitària de la Covid-19. En aquest sentit, dins del còmput de les despeses no està inclòs el trasllat en autocar de Madrid a Andorra la Vella que va tenir lloc el 29 de març.

Així mateix, tant el Govern com les autoritats cubanes no han ofert cap informació respecte al contingut del conveni econòmic signat entre ambdós països. Sobre aquesta qüestió, l’única referència la va donar el ministre portaveu, Eric Jover, que va assegurar que la família Sirkia es faria càrrec de les despeses generades per l’estada dels 39 sanitaris cubans, entre metges i infermers, allotjats en un hotel d’Escaldes-Engordany.

El Govern va demanar l’ajut a l’estat Cubà en previsió que la crisi sanitària del coronavirus afectés molt més del que finalment ha passat als sanitaris del Principat. La seva estada, sinó hi ha un rebrot, permetrà donar descans als treballadors del SAAS.