El domini massanenc referma la seva aposta com a estació oberta deu mesos l’any, però no sap quan podrà iniciar l’estiu

El tancament prematur trunca una temporada històrica a Vallnord Esquiadors de totes les edats han baixat per les pistes de Vallnord-Pal Arinsal. VALLNORD - PAL ARINSAL

Actualitzada 17/04/2020 a les 07:13

Eduard Piera La Massana

Vallnord-Pal Arinsal va fer un balanç força positiu de la temporada d’esquí que es va acabar de manera prematura a causa del coronavirus el 13 de març. En aquest sentit, fonts de la mateixa estació van destacar que malgrat que s’havien perdut un 22% dels dies de la campanya s’havien assolit el 85% dels objectius. Fet que ve a refermar que, amb la temporada sencera, que l’estació havia estimat allargar fins al 13 d’abril, i atesa la bona meteorologia per a la pràctica de l’esquí, hauria pogut ser una temporada històrica. Així ho va explicar el director de l’estació, Josep Marticella, que va dir que “és clar que estàvem davant una temporada en què tot el sector de la neu estava funcionant molt bé i la meteorologia ens estava acompanyant. Hauríem pogut arribar esquiant amb neu de bona qualitat fins al 13 d’abril”. Sobre les activitats d’estiu, Marticella va admetre que no saben quan les podran iniciar i que “cal anar pas a pas i veure com evoluciona tot. Ara el més important és la salut”.

Pel que fa a la facturació en el moment del tancament, EMAP va registrar un descens respecte de l’any anterior del 15%, així com la despesa dels clients, que també va baixar en un 3,2%. En relació amb aquest punt, Marticella va voler ser clar i va afirmar que “fem un exercici de transparència presentant aquests números. Si els presentem quan són bons també ho hem de fer quan no ho són tant a causa de la pandèmia”. Però un dels principals indicadors que porten a pensar que s’estava davant de la millor temporada dels darrers anys són les vendes que s’havien fet a través d’internet. Així doncs, cal tenir en compte que Vallnord-Pal Arinsal, tot i el mes de feina que es va perdre, va registrar un augment en l’activitat de vendes i reserves en línia del 34,19%.



Més esquiadors

Un altre dels factors que fan que Vallnord-Pal Arinsal faci un balanç positiu és el nombre d’esquiadors que han passat per les pistes. Així doncs, amb les dades al tancament, les persones que escollien l’estació massanenca per esquiar al dia es van incrementar en més del 19%. En relació amb els dies d’esquí, aquests es van enfilar fins als 431.566. Tot i quedar lluny de l’objectiu inicial que s’havia marcat l’estació (510.000), sí que és una bona marca tenint en compte que al final les pistes només van poder estar obertes 104 dies.

A més a més, una altra dada que va voler destacar el director de l’estació va ser el nombre de pistes i remuntadors oberts. En aquest sentit, Marticella va dir que “dels dies que hem estat funcionant hem tingut de mitjana una obertura del 97% de les instal·lacions”. Precisament, la pista de la Capa, que aquest any va restar oberta un 70% dels dies, va ser una de les que més va destacar Vallnord-Pal Arinsal, ja que va rebre un 94% més d’esquiadors que l’any anterior, fet que suposa un total de 14.814.

Una altra dada a destacar és la quantitat d’aigua emprada per fer neu, que va ser de 349.365 metres cúbics, un 10% menys que la temporada anterior i que, segons la pròpia estació, mostra el bon funcionament de les inversions.

Sobre les activitats alternatives a l’esquí, Vallnord presenta uns números que milloren en un 86% els de la temporada passada. Així doncs, l’SnowTrike, el Big Zap o les raquetes van atreure molta gent i van servir per oferir un ventall ampli d’activitats.



Equip humà

El que també va voler destacar el director, Josep Marticella, era l’equip humà que treballa a l’estació. En aquest sentit, va dir que “tenim dos terços de personal que és del país o resident. I ens preocupem tant per ells com pels que han de tornar al seu país. En el pla d’accions, tenim clar que aquest personal que ens ha ajudat a arribar on som hem d’ajudar-lo perquè és una feina de responsabilitat”.