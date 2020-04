El PS presenta 37 reserves d'esmena a la segona llei òmnibus

Els socialdemòcrates lamenten de nou "la manca de diàleg de la majoria" i tornen a estendre la ma al Govern per trobar vies de consens

Pere López El president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Pere López. Eduard Comellas / Consell General

Actualitzada 17/04/2020 a les 18:35

Redacció Andorra la Vella

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata continua manifestant el seu malestar davant la manca de diàleg de la majoria a l'hora d'elaborar el segon paquet de mesures d'emergència per la crisi de la Covid-19. Amb tot, el PS ha volgut oferir novament el suport per col·laborar i fer aportacions per buscar les millors solucions per resoldre la crisi i trobar vies de consens entre totes les forces polítiques. El grup presidit per Pere López ha presentat un total de 37 reserves d'esmena al Projecte de la segona llei òmnibus, la qual es debatrà demà a les 9.30 hores al Consell General amb la meitat dels consellers presents. "Per la força parlamentària que tenim i el volum de gent que representem, demanem que la majoria analitzi molt bé les nostres aportacions", ha assenyalat López.

La reducció del 40% de les rendes dels habitatges de lloguer és una de les principals demandes dels socialdemòcrates, les quals volen aplicar a partir de l'1 de maig amb una durada de tres mesos prorrogables fins a un màxim d'un total de sis. A més, demanen que els impagaments d'una o més rendes entre l'1 d'abril i 60 dies naturals posteriors a la fi de la situació d'emergència sanitària no sigui causa de resolució dels contractes d'arrendaments. En aquest sentit, els petits arrendadors que veiessin afectats considerablement els seus ingressos per les mesures, tindrien dret a percebre mensualment una prestació.

A més, el PS ha recordat que pels autònoms ha demanat que es tinguin en compte les diferents bases de cotització a la CASS de manera que es garantitzi el salari mínim, així com un import superior en funció de cada autònom. Una proposta similar per als assalariats, als quals demana que no tinguin cap mena de reducció els salaris de 1.250 euros o inferiors.

