El Govern preveu un impacte de 10 milions d'euros mensuals a la CASS

Actualitzada 17/04/2020 a les 06:49

LA CASS ALLARGA EL TERMINI PER PRESENTAR LA FE DE VIDA FINS AL JUNY I POT SER EN VÍDEO

La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) ha decidit canviar el procediment de fe de vida amb motiu de l’estat d’alarma sanitària provocada per la Covid-19.

En un comunicat de premsa va informar que a causa de la situació actual i per evitar desplaçaments innecessaris, el consell d’administració de la CASS va decidir aprovar una modificació per dur a terme el procediment. En aquest sentit, enguany s’ampliarà al mes de juny el període per presentar la fe de vida. A més, es podrà realitzar un vídeo o una trucada a la Caixa Andorrana per presentar la fe de vida en què es validarà que la persona està viva amb una sèrie de preguntes i també amb documents de control.

Els mesos de novembre i maig de cada any els pensionistes de la CASS que resideixen fora del Principat han de personar-se a l’edifici de la CASS o enviar un document oficial del lloc de residència com a fe de vida.

El ministre portaveu, Eric Jover, va anunciar ahir que el Govern preveu un impacte econòmic de 10 milions d’euros mensuals tenint en compte que un total de 2.583 empreses s’han acollit al finançament a fons perdut de la part patronal. En aquest sentit, cal recordar que aquelles empreses que han suspès l’activitat motivades per l’emergència sanitària podien demanar l’exempció del pagament de la part empresarial de les cotitzacions dels seus treballadors, corresponent al 15,5% del salari brut.D’aquesta manera, Jover va recalcar que el dèficit que s’origini de la branca general no es cobrirà des de la branca de jubilació, sinó que es corregirà modificant la partida pressupostària del Govern que va destinada a la parapública. A més, el ministre va fer públic que un total de 2.424 autònoms han sol·licitat la suspensió de cotització a la CASS, mentre que 1.024 treballadors per compte propi han demanat una reducció de la seva quota.D’altra banda, el portaveu del Govern va fer una nova actualització sobre la xifra de sol·licituds dels crèdits tous, que ahir se situava en 1.422 peticions per un valor de 385 milions d’euros, una xifra que s’allunya de l’import “notablement” dels 120 milions d’euros previstos inicialment. Del total de sol·licituds, 772 ja han estat resoltes, de les quals 670 han estat estimades “de forma total o parcial” i 102 denegades “per diferents errors comesos per les empreses”, segons va puntualitzar Jover. Pel que fa als dos programes, el ministre va concretar que amb relació a les despeses de funcionament s’ha demanat un import de 142 milions d’euros, dels quals s’ha atorgat un total de 52 milions d’euros, és a dir, el 36% de l’import sol·licitat. Pel que fa a les despeses de refinançament les demandes s’han elevat a 45 milions d’euros i s’han atorgat 2,3 milions d’euros, el que representa un 5% de l’import sol·licitat.