Govern oferirà un servei de cura d'escolars

Els pares que tinguin fills majors de tres anys i que necessitin fer-ne ús perquè han d'anar a treballar es podran inscriure al web del ministeri d'Educació a partir de demà

Actualitzada 17/04/2020 a les 22:03

Alexandra Muratet Andorra la Vella

El Govern posarà en funcionament entre dilluns i dimarts que ve un servei de cura dels escolars per a aquells pares que hagin d'anar a treballar i no puguin fer-se càrrec dels infants ni acollir-se al permís retribuït previst per l'executiu. Així ho ha fet saber el cap de Govern, Xavier Espot, durant la roda de premsa celebrada aquest vespre on ha explicat que alguns comerços començaran a funcionar a partir del 20 d'abril. Educació i Ensenyament Superior activarà demà un formulari al web www.educacio.ad per tal que els progenitors que ho necessitin puguin sol·licitar el servei, fet que el personal del ministeri estudiarà cas per cas. El cap de Govern ha especificat que el servei s'oferirà a l'escola andorrana, donarà cobertura als infants de qualsevol sistema educatiu i que s'hi poden acollir nens i nenes a partir dels 3 anys, tot i que l'executiu treballa amb els comuns per trobar una opció de guarda per als que no arriben a aquesta edat. Així mateix, Espot ha detallat que el servei no és un substitutiu del curs ordinari, però que es tracta d'una manera perquè els infants es puguin distreure i fer activitats de profit, i ha subratllat que considera "molt difícil" que les escoles es puguin reobrir abans de l'1 de juny, tot i que el ministeri d'Educació i Ensenyament Superior està preparant mesures sobre la durada del curs escolar i el tractament dels continguts que es faran saber la setmana que ve. Així mateix, els treballadors que tinguin a càrrec una persona gran o amb discapacitat podran demanar els ajuts de la cartera de serveis del ministeri d'Afers Socials, el qual també reforçaran els serveis d'atenció a domicili.