Catalunya canvia la manera de comptar els morts i la xifra augmenta a 7.000

El departament de Salut calcula que hi ha gairebé 100.000 persones contagiades pel virus

Actualitzada 17/04/2020 a les 06:51

Agències Andorra la Vella

El departament de Salut de la Generalitat de Catalunya va anunciar que a partir d’ara farà el recompte de defuncions per la Covid-19 amb la informació diària que faciliten les funeràries, que des del principi de la crisi situen les víctimes en 7.097, sumant les persones que han mort en centres sanitaris, en residències, en centres sociosanitaris o al domicili.

Les xifres oficials que s’enviaran al ministeri de Sanitat, però, continuaran sent les dels centres sanitaris, situant així la xifra en gairebé 4.000 defuncions.

Salut va indicar que l’objectiu del canvi en el recompte és fer una fotografia de la situació “amb la màxima transparència possible” i afecta principalment les defuncions. Fins ara es donaven les dades oficials de les persones que havien mort per la pandèmia als centres sanitaris. Però a partir d’ara també es donen les defuncions a residències, a domicilis i a centres sociosanitaris.

Altres novetats que ha comportat el canvi en el còmput són que a partir d’ara es pot oferir el nombre de casos possibles d’infecció de coronavirus, segons la sospita clínica comunicada per qualsevol professional facultatiu, tant a residències com fora. D’aquesta manera, la nova fórmula ha disparat el nombre d’afectats a la comunitat. La Generalitat havia registrat fins dimecres passat 36.505 persones positives per coronavirus. El nou registre,però, ha provocat que la xifra s’elevi fins gairebé les 100.000.

Pel que fe a la resta de l’estat espanyol, el nou coronavirus va provocar en 24 hores la mort de 551 persones, la qual cosa ahir va suposar un increment respecte a dimecres (523). Amb aquesta dada, a més, es va elevar la xifra del total de morts a més de 19.100. També van augmentar el nombre de casos confirmats per la Covid-19. En total hi va haver un increment de 5.183 contagis nous, que suposa que en aquest moments hi hagi més de 180.00 persones amb la malaltia. Per contra, segons les dades publicades per Sanitat, ja s’han curat gairebé 75.000 persones.

A Itàlia els morts per coronavirus ahir eren ja 22.170, en registrar-se’n 525 en les últimes 24 hores. Una xifra que constata que les defuncions diàries continuen descendint, igual que les persones hospitalitzades i també les ingressades en vigilància intensiva. Ahir el nombre de persones positives era de més de 106.000, amb un augment de 1.189 respecte a dimecres i també als dos dies anteriors.