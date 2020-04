Vallnord fa un balanç positiu de la temporada tot i el tancament anticipat

L'estació tanca amb xifres negatives i no compleix les previsions a causa de la situació provocada per la Covid-19

Actualitzada 16/04/2020 a les 15:09

Redacció Andorra la Vella

Malgrat tancar anticipadament el passat 14 de març, Vallnord Pal-Arinsal ha fet un balanç positiu de la temporada, per a la qual les expecatives eren molt elevades i es preveia que seria de "rècord". No obstant, els resultats han estat negatius, encara que amb menor mesura tot i obrir un 22% menys de dies del previst (l'estació ha estat oberta 104 dies i esperava fer-ho 135). L'objectiu era arribar a la xifra de 510.000 esquiadors, però finalment se n'han acollit 431.566. EMAP ha tancat amb una facturació del -15% i una despesa mitjana del client del -3,2%, lleguerament inferior a la temporada passada. La venta de forfets ha estat d'un 9% menys que el curs 2018/2019. En aquest sentit, Pal-Arinsal destaca que el 50% prové de turoperadors, el 42% de caixes i el 8% de la web. La restauració també ha notat una caiguda en la seva facturació d'un 13% a causa del tancament anticipat.

Per contra, les xifres que han acabat en positiu són la mitjana d'esquiadors per dia, la qual ha crescut un 19%, així com la venda online, que ha tancat amb una xifra rècord incrementant-se en un 34,19%. Vallnord també ha celebrat que "les inversions efectuades amb l'objectiu de garantir la satisfacció i el confort del client també s'ha vist reflectit en la temporada". A més, les condicions "han estat molt bones", cosa que ha permés obrir un 97% de les pistes i instal·lacions.

Per altra banda, l'estació està treballant per obrir la temporada d'estiu i el Vallnord Bike Park la Massana "tan aviat sigui possible", malgrat que de moment està pendent de definir una data. En aquest sentit, ha assenyalat que la segoona edició del forfet de temporada Ski&Bike ha augmentat amb un total de 3.529 usuaris (un 41% més que en la primera) i ha superat els seu objectiu, que era de 3.200 forfets. A més, Pal-Arinsal mantindrà la validea del forfet de temporada d'esquuí escolar per a l'estiu per tal que els més petits puguin gaudir dels remuntaadors de forma gratuïta.