La sessió del Consell per aprovar la segona llei òmnibus, dissabte al matí

La gran quantitat d'esmenes a la llei van obligar a ajornar el ple, el qual estarà novament conformat per 15 consellers

Actualitzada 16/04/2020 a les 17:39

Redacció Andorra la Vella

El Consell General ha informat que la sessió ordinària per tractar el Projecte de llei de noves mesures excepecionals i urgents per la situació d'emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2 se celebrarà dissabte a les 9.30 h. La gran quanitat d'esmenes presentades per l'oposició, 77 del PS, 19 de Terceravia, a més de les 12 del grup de la majoria, van obligar a ajornar el ple, que estava previst per avui, després que la feina de la comissió legislativa s'allargués més del compte i encara aquest matí estaven debatint.

Durant la sessió del dissabte, es mantindran les mateixes mesures de protecció adoptades a la de l'anterior ple, en el qual es va aprovar la primera Llei òmnibus amb només 15 consellers generals a l'arc parlamentari, el nombre mínim exigit pel reglament. A més, les entrades i sortides de l'hemicicle seran esglaonades, i no es permetrà l'entrada del públic ni dels mitjans de comunicació.

En la primera Llei òmnibus, el consens entre tots els grups polítics va ser màxim, però les fortes crítiques dels dos grups de l'oposició al Govern per no haver-los tingut en compte en l'elaboració del segon paquet de mesures urgents fan preveure que el to serà diferent al d'aleshores.

#1 Com sempre aprofiten l'avinentesa

(16/04/20 17:46)