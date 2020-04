La primera “excepció al confinament” arrenca avui

Actualitzada 16/04/2020 a les 06:35

LES SORTIDES TAMBÉ S'UTILITZARAN PER FER LA COMPRA I PASSEJAR EL GOS

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, va indicar que durant les sortides d’una hora cada dos dies s’haurà d’aprofitar per fer la compra i fer un dels passejos diaris als gossos. Així doncs, va recomanar programar la compra per tal d’estar a l’exterior el mínim temps possible, amb tot, va afirmar que no passarà res si es triga més d’una hora perquè hi ha cua.

DUES MORTS MÉS ELEVEN LA XIFRA DE DEFUNCIONS A 33

El coronavirus es va cobrar ahir la vida de dos padrins que estaven sent atesos a l’àrea del centre sociosanitari El Cedre habilitada per a usuaris contagiats. Les víctimes van ser una persona resident de la residència de Santa Coloma de 85 anys i un usuari de 95 anys que havia estat traslladat des de la Salita. Pel que fa a l’actualització de les dades epidemiològiques de la malaltia, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, va exposar que el total de casos registrats és de 673, mentre que els que es mantenen en actiu són 471, després que 169 persones hagin rebut l’alta i hi hagi hagut 33 defuncions.

D’altra banda, va especificar que a hores d’ara hi ha 65 professionals sanitaris infectats i 14 membres dels cossos especials. Quant a les persones hospitalitzades, va anunciar que n’hi ha 41 i va precisar que 17 d’aquestes es troben a la unitat de cures intensives (UCI), 14 de les quals es troben en una situació d’intubació i ventilació mecànica.

Tanmateix, va informar que el nombre de persones diagnosticades que es troben ara mateix a El Cedre és de 42, 16 de les quals de la Salita, i actualment hi ha sis persones en convalescència que ja han passat la malaltia.

Les persones que viuen en un edifici amb numeració parella o a les cases amb una inicial compresa entre la A i la M ja poden gaudir de les sortides d’una hora a l’exterior per passejar i fer esport. La primera excepció al confinament es posa en marxa avui i en podrà gaudir tota la població a excepció de les persones que pateixin la malaltia, les que hagin estat en contacte amb pacients diagnosticats o les que presentin febre o símptomes respiratoris encara que no tinguin un diagnòstic. Per a la resta de ciutadans, serà obligatori fer ús de les mascaretes i es permetrà sortir al carrer un dia sí i un dia no en funció de la numeració de l’edifici o de la inicial de la urbanització o el xalet. Així doncs, divendres serà el torn de les persones que viuen en un immoble senar o amb una lletra entre la N i la Z.El protocol també estableix que les persones més vulnerables (majors de 70 anys o amb patologies prèvies) tindran reservada la franja horària compresa entre les onze del matí i les dues del migdia. En aquest sentit, el ministre va destacar que “els comuns tindran una especial cura [durant aquest període de temps] perquè el mobiliari urbà estigui higienitzat just abans de la sortida de les persones més vulnerables per tal que no puguin infectar-se. Així mateix, el comú tindrà cura que el seu personal de vigilància faci una higiene ràpida quan s’aixequi una persona dels bancs”. Amb tot, va recomanar que no es toquin els bancs amb les mans i alguns comuns, com el de la capital, van especificar que els bancs quedaran reservats per a la gent gran.El titular de Salut va especificar que les persones que vulguin sortir a córrer o a caminar de pressa ho hauran de fer entre les sis i les nou del matí o entre les 19 i les 21 hores, i també ho hauran de fer amb mascareta. En aquestes franges horàries, la distància de seguretat intrapersonal serà de 10 metres per evitar la propagació del virus, mentre que durant la resta del dia serà de quatre metres, a excepció que es passegi amb els convivents. Per tal de minimitzar el risc de contagi, els comuns han establert que les voravies tindran un únic sentit, de manera que s’haurà d’utilitzar la voravia que quedi a la dreta del vianant, com circulen els cotxes.Les sortides d’una hora no podran anar acompanyades d’un desplaçament amb vehicle, sinó que “han de ser a peu i a una distància màxima del domicili de dos quilòmetres” perquè “no podem posar la gent en risc ni col·lapsar el sistema sanitari” amb algun accident de trànsit. En la mateixa línia, els únics esports permesos seran caminar de pressa o anar a córrer: “Ens fa por que algú tingui un accident i requereixi una assistència hospitalària o de l’UCI, necessitem tots els recursos per al coronavirus.”El ministre va apel·lar a la “responsabilitat col·lectiva” per al compliment de les normes, ja que “el servei de circulació i la policia podran fer recomanacions però no tindran força coercitiva”. D’altra banda, qui es dediqui a l’horticultura podrà treballar.parcs, berenadors i recs. Així mateix, el camí ral de la Massana continuarà tancat perquè no garanteix la distància de seguretat.quedarà reservat a la gent gran i no es podran utilitzar els equipaments lúdics de parcs i jardins per evitar els contagis.de la marxa a les voravies de manera que els ciutadans han de circular per la voravia que els quedi a la banda dreta, com ho fan els cotxes. En els carrers sense voravia, com poden ser els eixos comercials, s’ha de seguir el mateix criteri.en el cas de les persones que surtin a fer esport serà de 10 metres, mentre que els que surtin a passejar hauran de deixar quatre metres de distància amb els altres ciutadans. Només es podrà caminar a prop dels convivents.anar acompanyades d’un desplaçament amb vehicle, han de ser a peu i a una distància màxima de dos quilòmetres respecte al domicili.serà obligatori per a tothom que trepitgi el carrer a partir d’avui però no serà rígid des del primer dia, perquè hi ha persones que encara no han pogut obtenir-ne.esportiva permesa serà córrer. Anar amb bicicleta i els esports de risc estaran prohibits.