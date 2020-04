La comercialització de mascaretes crea malestar entre els voluntaris

Actualitzada 16/04/2020 a les 06:43

ANDORRA MAKERS FABRICA SALVAORELLES PER A MASCARETES

El col·lectiu Andorra Makers ja ha iniciat la fabricació de protectors salvaorelles per a les mascaretes quirúrgiques i les casolanes. L’equip va comunicar que fins al moment han creat un total de 1.600 protectors per a les orelles, dels quals 994 van ser distribuïts dilluns passat als serveis de circulació del país, al Col·legi de Farmacèutics, al de Fisioterapeutes i al d’Estomatòlegs, a les residències Clara Rabassa, Enclar i Domus Salita, al Centre de radiologia doctor Farràs, a Fisioserveis Roger Font i al Centre de recuperació funcional. Tanmateix, des del col·lectiu van afirmar que estan treballant en la creació de diferents prototips, entre els quals es podria considerar l’adaptació dels protectors salvaorelles als infants, per garantir que puguin fer servir les mascaretes quirúrgiques que va posar a la venda el Govern.

En aquest sentit, el titular de la cartera de Salut, Joan Martínez Benazet, va indicar ahir que els productors de mascaretes casolanes estan treballant en la confecció d’aquestes proteccions per ajustar-les als infants. I va afegir que mentre no es trobi una solució a la problemàtica dels nens que no poden dur una mascareta adulta no estaran obligats a dur la protecció.

Voluntaris de la iniciativa de mascaretes casolanes van mostrar el seu malestar per la comercialització del producte per part d’algunes costureres del país, que “es promocionen a través de Facebook i que les venen a quatre euros”. L’aversió, tal com va denunciar la propietària d’una confecció d’Escaldes-Engordany, ve de voler treure “un rèdit econòmic d’una situació com la que estem vivint”. “És una vergonya”, va afegir la voluntària, que va demanar a l’executiu una acció al respecte: “No pot ser que algunes treballem per solidaritat i d’altres vegin d’aquest moment un mercat. El Govern o ho prohibeix o ens obre la possibilitat a totes a vendre-les.” Pel que fa al comerç que es promociona a través de les xarxes socials, la propietària es va defensar de les acusacions i va lamentar que “no som més que una empresa petita que hem comprat el material i que hem de subsistir d’alguna manera”.Tot i la tensió provocada per aquest fet que ha anat en augment durant els últims dies, els voluntaris segueixen decidits a seguir la producció fins que el Govern decideixi posar-hi fre. Tal com va explicar el conseller socialdemòcrata i organitzador de la iniciativa ciutadana, Roger Padreny, tot i que l’executiu hagi repartit mascaretes a totes les farmàcies del país per abastir el cent per cent de la població, “tenim capacitat per anar tirant, així que seguirem produint fins que ens diguin que ja són suficients i no calen”.L’únic punt que pot afectar la producció del producte és l’esgotament físic d’alguns dels treballadors de les empreses voluntàries. És el cas del taller de costura que té a la capital la consellera de la minoria del comú de Canillo Dolors Cabot, que ha hagut d’adaptar l’horari per evitar que el cansament acabi sent contraproduent. “Hem estat fent mascaretes des del principi i no hem parat, entreguem una mitjana de 100 al dia i en portem unes 1.500, és normal que els treballadors es cansin”, va concloure Cabot.