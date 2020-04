Govern rep 2.424 sol·licituds d'autònoms per suspendre la cotització a la CASS

El ministre Eric Jover ha destacat que la mobilitat interna durant el primer dia del protocol de sortides ha estat molt similar a les dades registrades en les jornades anteriors

Actualitzada 16/04/2020 a les 21:47

Alexandra Muratet Andorra la Vella

El Govern ha rebut 2.424 sol·licituds d'autònoms que volen acollir-se a la suspensió de la cotització a la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) arran del cessament de l'activitat que pateixen per l'emergència sanitària, segons ha explicat aquest vespre el ministre portaveu, Eric Jover. Així mateix, un total de 1.024 treballadors per compte propi han demanat la reducció de la cotització fins al salari mínim mentre que 2.583 empreses han sol·licitat que el Govern es faci càrrec de la part de la cotització dels treballadors assalariats a la qual fa front la patronal, corresponent al 15,5%. En aquest sentit, Jover ha detallat que es preveuen 10 milions d'euros al mes d'impacte per assumir aquestes cotitzacions a la CASS, i que no és traurà "ni un euro" del fons de la jubilació per fer front a la crisi. Pel que fa al programa de crèdits tous, el ministre ha ressaltat que s'han resolt 772 sol·licituds, de les quals 670 s'han aprovat totalment o parcialment amb un import de 56 milions d'euros per a les despeses de funcionament i de 2,3 milions pel refinançament de préstecs. En aquest sentit, Eric Jover ha detallat que "aquests ajuts demostren l'interès de les empreses i els autònoms per mantenir les plantilles" i ha destacat el compromís del Govern "d'estar al costat dels professionals".



Valoració de la primera jornada de sortides

Eric Jover ha destacat que la mobilitat durant el primer dia de funcionament de l'hora per sortir a passejar ha estat similar a la dels dies anteriors, fet que ha valorat com a un "bon indicador perquè significa que les persones segueixen fent cas de les recomanacions". Els desplaçaments pel país s'han reduït un 78% respecte a un dia normal sense l'emergència sanitària, mentre que la frontera amb Espanya ha registrat una davallada del 91% i la francoandorrana d'un 98%. El ministre també ha volgut puntualitzar que les dades recollides pel sistema de BigData d'Actua i Andorra Telecom, que fins ara es feia servir per tenir indicadors dels comportaments del turisme, són completament anònimes i es tracten de dades que s'analitzen uns dies després de ser recollides. Jover ha detallat que el criteri serà el mateix que anteriorment i que s'utilitza únicament per analitzar la mobilitat actual.

#1 Potser prou no creuen ?

(16/04/20 22:14)