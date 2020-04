L'OMS lamenta que Trump suspengui el finançament i dubti del seu treball

Espanya és el país d’Europa amb més afectats i registra 177.644 contagis i més de18.000 morts

Actualitzada 16/04/2020 a les 06:49

Agències Andorra la Vella

El director general de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, va lamentar ahir la decisió del president estatunidenc, Donald Trump, de suspendre el finançament dels Estats Units a l’agència de l’ONU acusant-la “d’encobriment de la malaltia. En roda de premsa, Tedros va assegurar que l’OMS continua treballant amb el mateix “credo” amb el qual va ser fundada pels líders mundials per defensar el dret a la salut, i per això “lamentem la decisió del president estatunidenc de suspendre el finançament de l’OMS”.

“Els Estats Units han estat un amic generós des de fa temps de l’OMS i esperem que continuïn sent-ho”, va afegir, tot recordant que l’organització no sols treballa en la lluita contra el coronavirus, sinó que també ho fa per combatre “la pòlio, el xarampió, la malària, l’ebola, el VIH, la tuberculosi, la desnutrició, el càncer, la diabetis” i moltes altres malalties.

El màxim responsable de l’OMS va recordar que “la Covid-19 no distingeix entre països rics i pobres, grans i petit”, i tampoc ho fa l’agència de l’ONU. “Aquest és un moment perquè tots nosaltres ens mantinguem units en la nostra lluita contra una amenaça comuna”. “Quan estem dividits el coronavirus aprofita les bretxes”, va afegir.

Així, Tedroc va indicar que l’OMS està revisant l’impacte que pugui tenir en el seu treball la retirada de finançament per part dels Estats Units i va avançar que treballarà amb els seus socis per “omplir qualsevol bretxa financera” que pugui sorgir, i d’aquesta manera “garantir que el nostre treball no s’interrompi”.

Tot això en una jornada en què la pandèmia del nou coronavirus originat a la ciutat de Wuhan, ahir va superar ja els dos milions de casos confirmats i més de 128.000 morts arreu del món, segons la Universitat John Hopkins, que fa un seguiment global.

En el cas d’Europa, s’han registrat 827.180 contagis de Covid-19 i 81.480 morts, segons el Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties.

Espanya, tot i que sembla que la corba comença a baixar lleugerament, és l’estat europeu amb més casos confirmats de coronavirus, amb 177.644, i més de 18.000 persones mortes, segons les dades que van oferir les autoritats espanyoles.

Itàlia és el segon país amb més contagis amb 162.488 i poc més de 21.000 defuncions. França és el quart país després d’Alemanya amb més de 103.000 positius i 16.000 morts.