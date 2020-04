Els constructors acusen al Govern de "propiciar els ERTO"

L'Associació de contractistes i obres d'Andorra (Acoda) demana poder licitar i mesures per incentivar l'activitat del sector privat, com l'acceleració en l'atorgament de les llicències

Actualitzada 16/04/2020 a les 15:04

Redacció Andorra la Vella

L'Associació de contractistes i obres d'Andorra (Acoda) considera que la voluntat del Govern és "propiciar els ERTO en comptes de facilitar l'aplicació d'acords entre empreses i treballadors", segons han fet saber a través d'un comunicat. Els constructors no entenen que l'executiu hagi aturat per decret les obres públiques, però obligui per llei "a fer front als salaris del personal adscrit i contractat pel sector per executar les mateixes" i recorda que van ser els primers a expressar la voluntat d'arribar a un "conveni sectorial" per estabilitzar l'estacionalitat de l'activitat amb el còmput de les hores extraordinàries. L'Acoda explica que "som un sector que hagués representat per l'any 2020, prop d'un 16% del PIB de l'estat i més d'un 13% de la massa salarial", que necessita disposar d'una programació de la represa de l'activitat i afirma que ja estan assessorant els associats "per preparar els dossiers necessaris contemplats en l'Article 14 del Projecte de llei en via a presentar abans del 30 d'abril" sobre les suspensions temporals del contracte de treball de forma generalitzada pel maig. Així mateix, l'associació afirma que també té llest un protocol d'actuació en matèria de seguretat i salut en el treball del sector per garantir la protecció dels treballadors quan és reprengui l'activitat i subratlla que sense la continuïtat de la redacció de projectes i licitacions d'obres la situació "serà insostenible" i el sector no podrà evitar tancar empreses i acomiadar treballadors. Per aquest motiu, els constructors demanen el replantejament de la Llei de contractació pública per poder licitar i fer inversions necessàries amb participacions público-privades i començar a treballar en mesures per incentivar l'activitat del sector privat, com l'acceleració en l'atorgament de les llicències. L'Acoda recorda que des del primer decret de mesures excepcionals per la situació d'emergència el seu posicionament "ha estat sempre, en primera instància, d'evitar el tancament de qualsevol de les empreses vinculades al nostre sector".