El retorn als carrers

Andorra s'ha aixecat avui amb més afluència de gent per les vies. La gran majoria de persones porten la mascareta, n'hi ha que fan cas i "circulen" per les voravies de la dreta i n'hi ha que encara no ho fan. Tots ells han rebut amb alegria la mesura del Govern de poder sortir.

Actualitzada 16/04/2020 a les 12:52

Albert Canes Andorra la Vella

Els andorrans no han trigat gaire a aprofitar l'oportunitat de sortir al carrer per passejar i fer exercici durant la franja horària marcada pel Govern. Des de primera hora del matí, les vies s'han omplert de 'runners' i vianants. La majoria portaven la mascareta obligatòria per fer l'exercici, tot i que encara es veien algunes cares al descobert. A partir de les 9 h el termini per fer esport ha acabat (es reobirà a les 19 h), i les famílies han pres el protagonisme als carrers. "Encara no havíem tingut l'ocasió de comprar la mascareta. És el primer que hem vingut a fer només sortir", expliquen la Victòria i el Raül mentre esperen a la porta d'una farmàcia de la capital amb una bufanda a la boca i el nas. Ells no sortien de casa des de feia una setmana, quan van anar a comprar al supermercat.

L'altre aspecte a tenir en compte era "circular" per les voravies de la dreta en el mateix sentit que els vehicles, o enganxat al cantó dret pels llocs sense carreteres per tal de respectar la distància mínima de seguretat, que és de quatre metres. Aquesta part encara no ha quedat tan visible als carrers ja que a les voreres encara es veu gent caminant en els dos sentits, tot i que majoritàriament per la dreta. "En quinze minuts que porto passejant, m'he creuat amb vuit o nou persones per la mateixa vorera que jo", assenyala el Ramon, de 72 anys. Explica, però, que al passeig del riu a la zona del Parc Central ha vist com "sí que es respectava i només hi havia gent anant en un mateix sentit". A més, afegeix que no ha utilitzat "encara" cap banc reservat per a les persones de la seva franja d'edat. "Potser quan porti més estona", indica. Els serveix comunals han estat desinfectant baranes i bancs, per tal d'extremar les precaucions, tal i com s'havia anunciat.

En el que sí que coincideixen els enquestats és en la bona rebuda de la mesura del Govern. "Havia sortit alguna vegada per anar a comprar, però es fa més amè si puc passejar tranquil·lament, mentre es respecti la distància", comenta el Ramon. "Mentre la gent no faci un abús de la confiança, crec que és una molt bona notícia poder sortir, encara que sigui una hora i cada dos dies", indica la Victòria, que puntualitza que "no tinc molt clar que tothom respecti les normes de Govern". De la seva part, la Carola exposa que "jo ja he sortit cada dia perquè tinc un gos, però sí que és cert que per a la gent que no en té era necessari".

