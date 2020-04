Els bombers renuncien a la remuneració de les hores extres

L'Associació de bombers (ABA) i l'A-118 també han manifestat a la ministra de Funció Pública, Judit Pallarés, la voluntat de redistribuir part de les hores assignades

Actualitzada 16/04/2020 a les 19:19

Redacció Andorra la Vella

L'Associació de Bombers d'Andorra (ABA) i l'Associació 118 han proposat a la ministra de Funció Pública, Judit Pallarés, durant una reunió telemàtica que han mantingut aquest matí, que les seves hores extraordinàries no siguin remunerades i passin a ser recuperades com a hores ordinàries, tal com especifica el decret que el Govern ha aplicat a l'administració general. En aquest sentit, les dues associacions han sol·licitat redistribuir les hores assignades a les diferents àrees d'especialitats per tal d'incrementar els efectius diaris de guàrdia i reduir així la possibilitat de generar hores extres per manca de personal a l'hora de cobrir els mínims diaris que tenen establerts, i renunciar a les hores ja programades i que no es realitzaran per tal que puguin ser planificades per reforçar l'operatiu. L'ABA i l'A-188 asseguren que aquestes mesures plantejades a la ministra Pallarés es fan "per assolir un important estalvi de diners en el present exercici", ja que són "coneixedors de la situació que estem vivint i fidels al nostre esperit de servei públic" i volen fer una aportació per ajudar a superar la crisi sanitària.

