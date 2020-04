El gran nombre d'esmenes i la falta de consens obliguen a ajornar la votació de la llei òmnibus

Actualitzada 16/04/2020 a les 06:58

Lídia Raventós Andorra la Vella

La sessió del Consell General prevista per avui en la qual s’havia d’aprovar el segon paquet de mesures urgents per pal·liar els efectes del coronavirus s’ha ajornat. La gran quantitat d’esmenes que han presentat els grups de l’oposició –19 per part de terceravia i fins a 77 per part del PS– sumades a la dotzena que ha presentat també el grup de la majoria han obligat a fixar la sessió per demà a la tarda o dissabte al matí. Els dos grups de l’oposició critiquen fortament que el Govern no els hagi tingut en compte a l’hora d’elaborar la llei i ara la feina a la comissió legislativa està sent lenta i feixuga. Demà al matí seguiran amb el debat de les esmenes presentades i decidiran quines es poden tenir en compte. Depenent del resultat del treball en comissió, el PS no descarta presentar reserves d’esmena, fet que allargaria el debat durant la sessió que s’ha de celebrar al Consell.