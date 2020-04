El Govern calcula que el PIB es reduirà un 5%

Actualitzada 16/04/2020 a les 06:36

54 MILIONS D'EUROS EN CRÈDITS TOUS

Paral·lelament, el ministre portaveu, Eric Jover, va compartir ahir una nova actualització de les xifres relacionades amb les sol·licituds dels crèdits tous. En aquest sentit, Jover va dir que el Govern ja ha atorgat 54,4 milions d’euros, dels quals 52,5 milions han anat destinats a despeses de funcionament i 1,9 milions al refinançament de préstecs, de les 693 demandes resoltes, de les quals 89 han estat denegades. En xifres globals, l’executiu ha rebut fins al moment un total de 1.405 demandes, de les quals 872 provenen d’empreses i 533 d’autònoms, que han sol·licitat un import total de 384 milions d’euros,una xifra “molt allunyada” de les previsions inicials del Govern per fer front a la crisi de la Covid-19.

Tot i no conèixer l’abast en el temps que tindrà l’emergència sanitària ni la data de reobertura econòmica, el Govern ja ha començat a treballar amb uns càlculs que pronostiquen una caiguda del 5% del PIB per al 2020, segons ha pogut saber el Diari. Aquestes estimacions, de caràcter inicial, serien menys pessimistes que les realitzades pel Fons Monetari Internacional (FMI) als països veïns. En aquest sentit, l’organisme preveu un descens del 8% del PIB en el cas d’Espanya i un 7,2% en el cas de França.D’aquesta manera, l’executiu s’ha compromès a presentar, un cop s’hagi reobert l’activitat econòmica, un nou pla d’equilibri financer que comporti una nova estimació del PIB més acurada. En qualsevol cas, en relació amb aquest indicador econòmic, el ministre portaveu, Eric Jover, ja va avançar dilluns passat en roda de premsa que l’endeutament de l’Estat passarà del 33,7% al 51% del PIB per fer front als 416 milions d’euros en concepte d’ajuts que preveuen les dues lleis òmnibus. De fet, Jover va reconèixer que s’incompliria el límit d’un 40% endeutament del PIB, que regula la coneguda com a Llei de la regla d’or, fins almenys el 2025, en què es preveu que el deute de l’Estat sigui del 39,5%.Així doncs, els números que maneja l’executiu se sustenten, en part, en l’esperança d’atreure el turisme de proximitat per mitigar l’impacte econòmic de la crisi de la Covid-19. Per aquest motiu, des d’Andorra Turisme, en detriment de les campanyes d’estiu destinades a explorar nous mercats, enguany s’apostarà per retornar als orígens, és a dir, cercar públic dels països de l’entorn.Sota aquesta idea, des d’Andorra Turisme exposen dues premisses per defensar que la caiguda del PIB tan sols repercutirà en un 5% en l’economia nacional. En primer lloc, consideren que la dimensió global de la pandèmia afectarà determinades zones on no estigui garantida la seguretat del turista, quelcom que repercutirà en la por de la gent a l’hora de viatjar. I, en segon terme, argumenten que la pèrdua del poder adquisitiu provocarà un major estalvi a l’hora de planificar les vacances, de manera que es reduiran els desplaçaments internacionals de llarga distància.D’altra banda, el segon paquet de mesures que el Govern activarà inclourà una revisió a l’alça dels ajuts destinats als arrendaments de locals comercials. En aquest sentit, Jover va anunciar ahir que les empreses que es veuen obligades a mantenir l’activitat en guàrdia o permanència podran gaudir de descomptes del cent per cent, equiparades als negocis que hagin tancat, mentre estigui en vigor el decret de tancament de l’activitat econòmica. Així mateix, els que segueixin oberts podran beneficiar-se d’una prestació que arribarà fins al 80% de l’import de l’arrendament.“Busquem disminuir les despeses de funcionament en aquelles empreses que donaven un servei públic en lloc de generar negoci”, va expressar Jover. D’aquesta manera, el ministre va aclarir que l’acompanyament seguirà durant els dos mesos posteriors a la represa de l’activitat econòmica, atès que “la facturació de les empreses continuarà sent molt baixa”.