El comú d'Ordino retornarà l'import dels serveis anul·lats o suspesos i farà bonificació dels que s'han pagat per avançat en el moment que es reactivin les facturacions dels serveis afectats per l’aturada general. El departament de Finances ha implementat aquest procediment com a resposta a les diferents casuístiques dels usuaris que tenen contractades modalitats de pagament trimestral i anual, en serveis com el Centre Esportiu d’Ordino o La Caps i en els pagaments mensuals, es descomptaran els dies de suspensió del servei, com a l’Escola bressol. Els serveis que no ofereixen una continuïtat, com ara les setmanes de vacances a la ludoescola, es farà el retorn de l’import cobrat prèviament. Si es decideix donar-se de baixa s’hauran de dirigir al departament de Tràmits del Comú, via telefònica o telemàtica i procedir amb la devolució del servei no rebut.

