Sortides per passejar o fer esport des de demà

Actualitzada 15/04/2020 a les 06:36

ELS TESTS D'ANTICOSSOS COMENÇARAN A MITJANS SETMANA QUE VE

El cribratge de tota la població amb el test d’anticossos per saber qui ha passat ja la Covid-19 arrencarà “la segona meitat de la setmana vinent”, segons la previsió que va fer ahir el titular de Salut, Joan Martínez Benazet, durant la roda de premsa. A més, va detallar que la primera fase hauria d’estar completada en 10 dies “i serà sota citació”. El ministre va explicar que tenir la informació de la quantitat de persones vulnerables a la infecció i l’impacte real de la malaltia a més de la inèrcia del virus que es veurà en comparar els resultats del primer i del segon test és molt important, “perquè ens podrà donar més eines per fer excepcions al confinament”. També va remarcar que l’estudi “és cabdal per saber com es pot transmetre” el coronavirus a mesura que es decideixi reprendre les activitats socials i laborals ara limitades.

D’altra banda, va indicar que seria “interessant” tenir les dades de la població més gran i dels professionals sanitaris abans, però que és “una mica indiferent si es comença per una banda o una altra” perquè les mostres es prendran de pressa, i que s’habilitaran tres dispositius: per a cotxes, per a persones que vagin a peu i per a les que no es puguin desplaçar.

En aquest sentit, va comentar que des d’ahir a la nit hi ha un apartat a la web de Govern dedicada a la informació sobre el coronavirus per recollir inscripcions de persones amb formació en ciències de la salut, biologia i veterinària que vulguin ser voluntàries per a la realització de les proves.

A partir de demà, si no hi ha canvis de darrera hora, es podran fer sortides d’una hora per passejar o fer esport. El titular de la cartera de Salut, Joan Martínez Benazet, va remarcar ahir, però, que “seguirem confinats mentre la situació sigui d’alerta sanitària, però anirem prenent excepcions”. I la primera arribarà demà per “salut física, mental i pel sistema immunològic”. Així doncs, es permetrà que les persones puguin passejar o fer esport durant una hora en dies alterns, i la distribució es farà en funció de si el número de l’edifici en el qual resideixen és parell o senar. De manera que les persones que viuen en un edifici amb numeració parell sortiran els dies del mes que siguin parells i les que no, els senars. Pel que fa a urbanitzacions i xalets que no tenen una numeració, s’ha considerat que si el nom comença amb una lletra compresa entre la A i la M es podrà sortir els dies parells, i la resta ho farà els dies senars.D’altra banda, també va detallar que les sortides quedaran limitades i que les persones no es podran allunyar més de dos quilòmetres del domicili, és a dir, no serà permès agafar el cotxe per fer el passeig lluny de casa. A més, va indicar que les caminades es podran fer en companyia de les persones que resideixin en el mateix domicili. Tanmateix, va especificar que les persones majors de 70 anys podran sortir al carrer entre les dotze i les dues del migdia, mentre que les franges reservades per a les persones que vulguin sortir a córrer o a caminar de pressa seran de sis a nou del matí i de set a nou del vespre. Amb tot, va remarcar que “no podem fer bicicleta ni esports de risc, perquè no volem col·lapsar el sistema sanitari ni tampoc estressar-lo amb accidents i altres patologies”. Pel que fa a les aportacions dels comuns al protocol de les sortides, va apuntar que s’ocuparan de la neteja del mobiliari urbà, especialment dels bancs, i que “disposaran d’alguns circuits perquè les persones es moguin en la mateixa direcció i hi hagi menys interacció”.El ministre va informar que el total de casos al país és de 659 persones, mentre que hi ha 160 persones curades i 31 defuncions, dues de les quals les últimes 24 hores. Així doncs, el nombre de casos actius actual és de 468 persones, dels quals 64 són professionals de la salut i 14, dels cossos especials. Quant al nombre de persones hospitalitzades, la xifra és de 47, 17 de les quals es troben a l’UCI, on n’hi ha 14 en una situació d’intubació i ventilació mecànica. Respecte a El Cedre, va explicar que hi ha 44 pacients positius, dels quals 18 provenen de la Salita, i que hi ha sis persones convalescents que s’estan recuperant de la infecció.Benazet va comparèixer acompanyat de la cap d’àrea de Vigilància de la Salut, Rosa Vidal, que va valorar l’estat actual de la corba epidemiològica, i va indicar que “es comporta bé tot i que hem tingut un impacte gran de la malaltia”, a més d’afegir que les dades “mostren que estaríem en fase de passar una primera onada”. De fet, tant el ministre com Vidal van remarcar que el virus segueix circulant i que, tot i que cada vegada són menors, hi segueix havent contagis.