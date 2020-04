Sant Julià inicia demà una campanya de recaptació de fons per la crisi

El comú repartirà prop de 4.000 mascaretes, cosides a mà per la xarxa de voluntaris de la parròquia, podent aprofitar el moment de recollir-les per fer un donatiu

El Comú de Sant Julià de Lòria ha engegat una campanya anomenada #LaurediaSolidària per recaptar fons per la lluita contra la Covid-19 i abastir a la ciutadania de mascaretes casolanes, elaborades per la xarxa de voluntaris de la parròquia integrada per alumnes de l’Escola d’Art i dels tallers de les merceries lauredianes, Betes i Fils i Confeccins Feli. Es repartiran prop de 4.000 mascaretes cosides a mà al Centre cultural i de congressos lauredià a partir de demà, de 9 a 14h, seguint els protocols sanitaris, podent fer un donatiu en el moment de recollir-les.

