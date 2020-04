La Covid a Sydney

Un andorrà resident a Austràlia explica que la situació que estan vivint és molt diferent de la d’Andorra. A Sydney els únics locals tancats són les discoteques i ningú du mascareta.

La pandèmia del coronavirus ha afectat tots els països, però no de la mateixa manera, i és per aquest motiu que les mesures que es prenen des dels diferents governs varien. Kim Marticella va decidir mudar-se a Sydney fa un any i va explicar que la situació que està vivint és molt diferent de la del Principat. De fet, els únics locals que estan tancats són les discoteques, però a les cafeteries es permet comprar productes per emportar. “A Austràlia hi ha confinament però pots sortir per treballar, fer esport o compres, i això et dona força llibertat. Hi ha menys trànsit i gent pel carrer, però a part d’això, el meu dia a dia és similar. Em sento un privilegiat”, comenta.

A hores d’ara, Austràlia ha registrat un total de 6.400 casos i 61 morts, i va afirmar que “estan satisfets de com s’està gestionant la crisi sense arribar a les mesures d’Europa”. A més, va detallar que les persones no porten mascareta: “El ministre de Salut diu que no és necessari, al principi sí que es veia gent amb mascareta però ara ja no.” De fet, comenta que “l’ambient és relaxat, hi ha gent que s’oblida de les distàncies o que et dona la mà”.

És per això que des de la botiga han optat per treballar amb cita prèvia i així evitar una acumulació de persones a l’establiment. “No ens han imposat restriccions d’aforament, només s’ha recomanat el teletreball i la distància d’un metre i mig entre persones.” Marticella treballava per Commençal a Andorra i va exposar que “em va sorgir l’oportunitat de gestionar els projectes d’Austràlia i no m’ho vaig pensar dues vegades”. Pel que fa al volum de vendes, va assegurar que aquest mes està “sent fort” i confessa que “fa il·lusió perquè veus que estàs col·laborant amb l’empresa mare. Vist que a Andorra les ajudes estan limitades, està bé posar el granet de sorra des d’Austràlia i col·laborar dins de l’estructura de grup”.

